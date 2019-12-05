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UBA／半個地主失常 高師大連3年輸首戰

2019-12-05 21:32聯合報 記者曾思儒／即時報導

108學年UBA公開男一級預賽今天在高雄義守大學展開第二階段賽程，「半個地主」高雄師大首戰卻進攻當機，一路被上學年第10的中州科大壓制，三節打完還落後30分，第四節努力追分仍時不我予，最終以59：77敗陣，連3學年都輸掉首戰。

第一節就以10：25落後，從94學年度開始掌兵符的高師大教頭徐耀輝形容，這是他帶高師大第15季以來最離奇、也難以置信的一戰，之前就算輸，也不是這種輸法，任何比賽第一場很難打沒錯，自家球隊尤其不擅長打第一戰，過去兩年首場各敗給世新大學和政治大學，但也不至於像今天這樣，只能回去趕快調整，特別是士氣不能受挫。   

兩軍上月才在福建舉行的邀請賽對壘過，同樣陣容下是高師大以20分差距大勝，不料相隔一個月戰況卻一面倒，連中州教頭許智超都意外。許智超提到，自家球隊開局順手，反觀對手卻像是籃框加蓋。 

中州大五延畢生白薩，今天先發24分鐘三分球7投中4拿20分、生涯新高，外帶5籃板、2助攻。他表示，幫中州打3季一級、1季二級，今天最順手；108學年將是他UBA最終戰，畢業後將回故鄉蒙古打球，特別珍惜今年舞台，也謝謝隊友的掩護、控衛陳柏宏的助攻。

中州塞內加爾籍的大五中鋒班霸因106學年膝蓋後十字韌帶動刀，目前僅恢復8成，今天先發26分鐘，5投中3拿8分、9籃板，他說膝傷感覺還好，但仍需要再一些時間才會完全痊癒。

中州蘇格爾（中）在高師大雙人包夾中找尋突圍機會。圖／大專體育總會提供
中州蘇格爾（中）在高師大雙人包夾中找尋突圍機會。圖／大專體育總會提供
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白薩攻下中州最高的20分。圖／大專體育總會提供
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許智超

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