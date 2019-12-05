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SBL／裕隆補進雙國手 呂政儒：不用再擔心守林宜輝

2019-12-05 19:01聯合報 記者劉肇育／即時報導

裕隆隊今年休賽季期間在本土戰力上大手筆補強，包括具有國手資歷的林宜輝簡浩，以及年輕後衛呂濟而、盧冠軒先後加盟，重新擁有傲視聯盟的本土戰力，讓「男模」呂政儒直言除了不用再擔心如何防守好朋友林宜輝外，也要阻斷各對的奪冠美夢。

裕隆在今年雖然面臨了射手周士淵退休轉任助理教練、主控林韋翰西進CBA的戰力流失，但仍在達欣隊回歸甲組後補進該隊兩大主力林宜輝與呂濟而，之後又簽下與璞園隊結束合作關係的簡浩，等同於一口氣補進雙國手與一名潛力控球。

雖然在洋將補強進度上仍較各隊慢半拍，但是找來過去曾多次來台的塞勒，以及今年觀護盃期間代表九太科技隊出賽表現搶眼的維克，在熱身賽開打前仍敲定不差的洋將組合，讓裕隆新賽季表現受到期待。

對此，在周士淵退休後成為裕隆陣中最資深球員的「男模」呂政儒也直言，「今年我們補進宜輝和簡浩，過去在中華隊都有合作過，磨合沒有太大問題，其中我跟宜輝從高中認識到現在，現在總算不用再擔心要怎麼在場上防守他，而其他加入的年輕球員也都很有天分。」

身為老牌勁旅的裕隆，在SBL前幾個賽季就曾靠著高出其他球隊一截的本土戰力完成三連霸，即使後來因為洋將戰力不如其他球隊，也能靠著本土陣容躋身強林，對於新賽季將再擁有本土國手連線，呂政儒也直言要阻斷各隊的奪冠美夢，「唯一目標當然還是冠軍。」

林宜輝簡浩呂政儒

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