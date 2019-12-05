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SBL／替換洋將又遇陳靖寰退休 九太開季大挑戰

2019-12-05 17:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

九太老將陳靖寰原本列在開季名單，今天傳出退休休息。 聯合報系資料照
九太老將陳靖寰原本列在開季名單，今天傳出退休休息。 聯合報系資料照
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在今年接手金門酒廠重返SBL的九太科技，新賽季未開打就連連遭遇挑戰，包括球隊找來磨合一個多月的伊朗世界盃國手中鋒葛拉米坡（Aaron Geramipoor）在上周已遭到撤換，老將陳靖寰又在開季前退休，讓球隊有不少問題待解決。

九太今年接手金酒後希望展現全新氣象，在觀護盃期間就找來葛拉米坡與維克（Lagerald Vick）進行測試並獲得好評，不過在賽事結束後兩人各自返鄉待命，葛拉米坡則是在一個多月前回到台灣重新加入訓練，並與九太在首屆洋將選秀會上選進的賽森（Franklin Session）組成雙洋將。

不過在歷經過去一段時間磨合與參與練習賽後，九太認為體型高大的葛拉米坡與球隊球風格格不入，尤其是速度偏慢的問題，與教練劉嘉發想打造的快速球風有著不小落差，在上周決定與他結束合作關係，並且已另尋洋將人選，劉嘉發說：「這段時間我們有跟台啤打比賽，對抗性真的有落差，新的洋將我希望最快周末能夠抵台。」

至於九太最資深的老將陳靖寰，雖然上周被列入開季名單中，不過卻在今天傳出「退休」的狀況，劉嘉發說：「他一直都有傷痛，最後決定退休，我們也會讓他享有一筆補償金，畢竟他有他的規畫，公司也希望年輕人能頂上來。」

對於球隊開季前狀況不斷，九太一哥于煥亞則強調將會向前看，「去年到九太後阿寰就是我學習的對象，尤其是他敬業的態度，覺得很不捨，接下來我也希望成為讓隊友變得更好的球員，就像我過去跟小四哥（蘇翊傑）、鼎哥（曾文鼎）合作時，他們都是這樣的球員。」

金酒曾文鼎

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