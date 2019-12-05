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SBL／引進FIBA地板解決地貼 呂政儒：太棒了

2019-12-05 16:54聯合報 記者劉肇育／即時報導

第17季SBL斥資700萬引進FIBA認證木質地板。圖／中華籃球協會提供
第17季SBL斥資700萬引進FIBA認證木質地板。圖／中華籃球協會提供
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第17季SBL超級籃球聯賽即將於14日於台北市和平籃球館開打，本賽季中華籃球協會也斥資700萬元引進全新FIBA木質地板，並將跟隨賽事前進除了板橋體育館以外的所有球場，希望能徹底解決地貼問題，讓過去身為地貼受害者的裕隆隊「男模」呂政儒也直言「太棒了」。

今年SBL與廠商合作，引進由FIBA認證的木質地板，且將取消所有一次性地貼，改在球場周邊上漆後上膜，解決過去曾因為地貼導致球員表現受影響，甚至是發生受傷的狀況。

中華籃協秘書長李一中指出，這套木質地板，除了有場地限制的板橋體育館外，將跟隨著SBL賽事前進和平館、桃園巨蛋、高雄巨蛋、彰化體育館以及新莊體育館，「包括租借、維護與設備搬移一季大概要花700萬，原本富邦勇士隊也有打算向他們租借這一套地板。」

曾在第14季時因為地貼導致左腳踝韌帶撕裂傷的裕隆射手呂政儒，在得知聯盟將取消一次性地貼並引進新地板時，則開心的表示太棒了，「能夠有這個改變真的很好，讓球員能夠更安心的出賽，尤其是能在這樣的地板上打球，感覺應該不錯。」

對於今年SBL在ABL雙雄夾擊下開打，李一中也強調SBL才是屬於國內本土球員的舞台，「SBL的存在目的本來就是給本土球員舞台以及推廣，儘管聯賽並不像ABL屬於職業性質，但仍會努力為本土球員搭建舞台。」

SBL呂政儒富邦勇士

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