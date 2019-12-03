SBL／裕隆維克通過身高量測 九太雙洋將縮水最多

2019-12-03 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



台銀隊洋將瓊斯(左)。 報系資料照 分享 facebook

第17季SBL下周將在台北市和平籃球館揭開序幕，而6日起參賽五支球隊也將在板橋體育館進行熱身賽，其中各隊洋將包括上周未在登錄名單上的裕隆維克（Lagerald Vick）也已經通過身高量測，而九太雙洋將則是身高「縮水」最多。

SBL新賽季將由璞園、裕隆、台銀、台啤與接手金酒的九太科技五隊出戰，各隊在季前就於雙洋將人選上下足功夫，其中台銀早在觀護盃期間就已經訂下了瓊斯（Matt Jones）搭配米歇爾（Charles Mitchell）的「杜克」加「喬治亞理工」NCAA名校組合，也是最早敲定雙洋將人選並與本土進行磨合的球隊，兩名功能型球員的角色也頗得台銀新任教練陳國維的誇讚。

至於同樣在觀護盃期間就進行洋將人選測試的九太科技，雙洋將將由伊朗世界盃國手中鋒加拉米普爾（Aaron Geramipoor）搭配上首屆SBL洋將選秀會狀元賽森（Franklin Session），兩人在身高量測後，號稱「7呎」的加拉米普爾僅剩下205公分，是這次「縮水」最多的洋將，目前已被九太列入替換觀察名單；而有美國街頭籃球傳奇之稱的賽森也比資料少了5公分，成為今年最矮小的洋將，不過他也被看好有機會挑戰SBL史上最佳洋將。

而觀護盃期間接受了九太測試的維克，雖然上周未出現在出賽名單中，不過本周他也通過身高量測，新賽季將與老面孔塞勒一同代表裕隆出賽，兩人身高分別為191公分與207公分。

至於今年身高最高的洋將則為211公分的台啤塞瑟夫，他將與今年在選秀會中選、身高188公分的巴克利（Kentrell Barkley）聯手出擊，而兩人合計身高399公分是今年最將近上限400公分的組合，至於璞園在將等待戴維斯歸隊的情況下，將先由愛德（Seskus Edvinas）獨挑大梁。