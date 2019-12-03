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ABL／洋將工作證疏失 夢想家發聲明致歉

2019-12-03 15:35聯合報 記者劉肇育／即時報導

寶島夢想家錢肯尼（Kenny Chien），因工作證缺失，本季已只能隨隊出征國外...
寶島夢想家錢肯尼（Kenny Chien），因工作證缺失，本季已只能隨隊出征國外客場比賽。 聯合報系資料照
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寶島夢想家在新賽季前兩戰苦吞二連敗後，還傳出上賽季三名洋將阿提諾（William Artino）、米勒（Malcolm Miller）與葛萊斯（Tevin Glass）與混血後衛錢肯尼因為工作證手續疏失，導致本季無法再返台效力以及受到出場限制等問題，而夢想家球團也在今天發出致歉聲明，強調將會記取教訓從中學習。

夢想家上賽季在ABL衝出例行賽第一名佳績，其中三洋將阿提諾、米勒與葛萊斯的表現功不可沒，尤其是中鋒阿提諾還一度傳出可望被列入中華男籃歸化名單中，不過當時就有消息指出，他因為工作證問題遭限制無法來台工作。

而夢想家球團在上周與澳門黑熊之戰後，也證實了三洋將上賽季在未取得工作證前，就因為認為可以正式比賽的實戰強度來「測試」球員適任性，而讓三人以及錢肯尼出賽，因此違反了外國人從事就業服務法，導致未來三年都無法在台工作，而本季已經登錄的錢肯尼也只能隨隊出征國外客場比賽。

本季改披馬來西亞猛龍球衣的洋將阿提諾。記者季相儒／攝影
本季改披馬來西亞猛龍球衣的洋將阿提諾。記者季相儒／攝影
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對此，夢想家球團在今天發出聲明承認疏失，「這段期間，球團不斷努力各種可能的補救方式，包括：討論就業服務法『工作』、『測試』的定義、解釋就業服務法管制外籍人士是為了保護本國勞工、研究最新法令（例如外籍人士『就業金卡』等加速擴大外籍專業人士來台工作的新法案可否適用），並與球員、員工溝通，進行內部檢討等，可惜最後結果仍無法圓滿。」

夢想家球團表示，新賽季讓球迷朋友擔心，真的抱歉，希望關心夢想家的每一位朋友繼續懷抱信心，球團在這個教訓裡學到了經驗，也面對了自己的錯誤，寶島夢想家一定繼續加油，繼續勇敢推動台灣籃球。

米勒寶島夢想家

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