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UBA／進攻陷瓶頸 國體拿4勝教頭喊幸運

2019-12-02 15:43聯合報 記者曾思儒／新北即時報導

國體關達祐（右）運球突破。圖／大專體總提供
國體關達祐（右）運球突破。圖／大專體總提供
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前6戰最高得分不過67分，上學年打下第4名的國立體大今天第一階段最終戰進攻終於「突破」，以73：51擊敗台北商大，108學年UBA公開男一級前7戰收下4勝，讓教頭桑茂森坦言「幸運」。

國體大106學年喜迎隊史第一座UBA公開男一級金盃，上學年雖衛冕失利但仍打進4強，但今年損失主戰鋒線李家慷，陣中沒有主要進攻重點，108學年第一戰團隊只拿44分，昨天雖靠關達祐致勝外線1分險勝台藝大，但團隊也只攻下52分。

桑茂森指出，今年球隊問題就是「打太悶」，團隊氣氛雖好，但少了點最直接的言語溝通和互動，且沒有直接進攻籃框的企圖，昨天團隊只有52次出手，「昨天的共識就是大家要多出手，今天以70次出手為目標，至少今天大家有勇敢出手。」

國體蘇志誠（右）切入。圖／大專體總提供
國體蘇志誠（右）切入。圖／大專體總提供
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國體今天兩分球34投16中，外線35次嘗試則是7戰最多，全隊4人得分兩位數，蘇志誠和藍少甫各13分，莊家誠12分，陶俊10分，台北商大只有陳彥霖19分一枝獨秀。

來自HBL勁旅能仁家商的蘇志誠提到，高中主打得分後衛，在場上只要專注進攻，現在在國體必須組織，多以分球為主，但大家都有意識到進攻問題，自己也會鼓勵隊友、學弟勇於出手。

今天攻下8分、7籃板的國體2公尺長人林正則提到，今年的主力，去年多是擔任輔助角色，第一階段大家還不太敢出手，「下階段要表現更好，證明『我們回來了』。」

蘇志誠關達祐

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