UBA／國體進攻出狀況 桑茂森：需承受長大的痛苦

2019-12-01 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北即時報導



108學年度富邦人壽大專籃球聯賽預賽第一階段倒數第二天賽程，賽前同為2勝3負的球隊今天正面交鋒，國立體大在終場前8秒靠著大四關達祐投進右邊45度角的「準絕殺」打板三分球，以52：51氣走台灣藝大，中止2連敗。

國體上學年在楊盛硯、陳維倫畢業後，李家慷又選擇提前告別UBA，迎向SBL新球季轉戰璞園，也讓球隊頓失領袖，今天面對台藝大，國體開賽雖打出一波9：0攻勢，不過進攻端再度出現狀況，也讓台藝大有了反超機會。

決勝局讀秒階段，以49：51落後、擁有最後一波進攻機會的國體，選擇將球交給隊長關達祐，只見他在右邊45度角三分線出手，球打板破網，不過第一時間裁判認定兩分球，但經過改判也讓他完成這次「準絕殺」，加上韓杰諭抓下關鍵籃板，台藝大只能採取犯規戰術凍結時間，最終國體就以1分差險勝。

驚險搶下預賽第3勝，國體主帥桑茂森卻只能苦笑，「今年不知道發生什麼事，明明球隊氣氛、信心都有，但要得分就是很辛苦，大家一直想要靠切入得分，但十次有八次失誤，另外兩次成功但可能『放槍』，投不進又不敢投，也讓對手更容易防守。」

雖然國體面臨主將離隊的「陣痛期」，第一階段前六戰打完仍努力維持五成勝率，桑茂森坦言，李家慷等三人離隊對球隊絕對有影響，「這段時間大家必須一起長大，承受長大的痛苦，雖然可能會輸球，但一天要比一天好。」