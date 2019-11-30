UBA／勝北商卻沒喜悅 文化教練陳暉：沒防守可言

2019-11-30 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北即時報導



文化大學今天在108學年度富邦人壽大專籃球聯賽以80：73擊敗台北商大，收下預賽第二勝，不過教練陳暉不滿意球員表現，賽後集合、閉門訓斥好長一段時間，「這場比賽完全是心態問題，我們完全沒有防守可言。」

文化上一季打出驚奇，暌違四年重返八強，新學年面臨林秉聖、莊又齊、吳松峻等主力畢業，隊上有多達8名新生。首戰文化以1分差險勝台灣藝大，不過接下來碰上國立體大、世新大學及健行科大都吞下敗仗。

今天面對預賽勝場尚未「開胡」的台北商大，文化雖始終維持領先優勢，但也在比賽中一度被對手追到1分差，好在決勝節回穩，最終以7分差收下預賽第二勝。

「這場比賽完全是心態問題，沒理由今天打成這樣，心態決定了一切。」文化教練陳暉賽後集合球員訓斥了近20分鐘後說，「賽後我生氣跟輸贏無關，不能碰上強隊才認真。」

前一役文化面對衛冕軍打了三節好球，直到決勝節才氣力放盡落敗，但球員的拚勁獲得教練肯定，今天面對連敗的台北商大卻打得荒腔走板，也讓陳暉賽後大動肝火。