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UBA／潘泳村20分10籃板 德霖逆轉台藝大收二連勝

2019-11-30 15:48聯合報 記者毛琬婷／新北即時報導

潘泳村（右）繳出20分、10籃板的表現。圖／大專體育總會提供
潘泳村（右）繳出20分、10籃板的表現。圖／大專體育總會提供
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108學年再度升上公開男一級的宏國德霖科大，昨天打下升級後隊史首勝後，今天延續氣勢，克服第三節中還落後雙位數的頹勢，決勝節在潘泳村及大一菜鳥蕭宇翔關鍵時刻跳出，以74：71逆轉台藝大，驚喜收下108學年度富邦人壽大專籃球聯賽二連勝。

德霖科大在104學年度首度升上一級，不過預賽15連敗，戰績在16隊中敬陪末座，上個學期在公開二級打下第四名成績得以重返一級賽場，不過預賽前三場分別對上健行科大、輔仁大學及國立體大都以輸球作收。

昨天面對台北商大，德霖科大靠著兩名大五的學長潘泳村、李祥瑋合攻37分領軍，以9分差取勝，中止在公開一級的18連敗，也打下隊史一級首勝。

今天面對兩度在UBA登頂的台藝大，上半場德霖科大都處於落後局面，易籃後還曾被對手拉開至雙位數，不過在潘泳村帶頭下，三節打完縮小至2分差。

決勝節德霖科大延續氣勢，潘泳村、陳宗賢接連外線破網，幫助球隊逆轉戰況，儘管台藝大靠著陳旻洋回敬三分球，關鍵時刻仍擋不住潘泳村，終場前48.5秒蕭宇翔再擺進2分，儘管最後潘泳村鎖住勝利罰球連五罰盡墨，但仍靠著防守驚險取勝。

年僅25歲的教頭郭為瀚賽後表示，打下勝利後球員心態轉變，都自以為自己是明星球員，導致上半場節奏不佳，中場休息時「罵醒」他們，要球員把身段放低，並端出拿手的「1-3-1」防守成功壓制對手進攻，郭為瀚坦言首勝及二連勝都是意料之外，「但我就是相信我的球員。」

多留大學一年的潘泳村今天再繳團隊最高的20分、10籃板，「最後一年了也希望能把握住最後的大學籃球賽，沒有設定目標，盡可能把握上場時間。」畢業後也預計投入選秀，希望能延續籃球夢。

宏國德霖科大逆轉台藝大，收下二連勝。圖／大專體育總會提供
宏國德霖科大逆轉台藝大，收下二連勝。圖／大專體育總會提供
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