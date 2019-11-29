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ABL／梅奧飆六三分彈 富邦勇士13分大勝澳門黑熊

2019-11-29 21:38聯合報 記者劉肇育／即時報導

在開幕首周拿下一勝一敗後，台北富邦勇士隊經過近兩周休息與調整後，今天繼續在主場迎戰澳門黑熊隊，在三洋將加蔡文誠聯手拿下87分下，終場富邦勇士就以106：93大勝來訪的黑熊，拿下本季第二勝。

今年轉戰ABL的富邦勇士，在休賽季期間大力補強，找來林志傑、曾文鼎雙國手加盟，洋將人選上也找來上季在SBL話題性十足的梅奧返台助陣，在開幕戰擊敗澳門黑熊後，第二場則是以一分差距不敵馬來西亞猛龍，首周拿下一勝一敗成績。

今天富邦勇士則繼續在主場碰上澳門黑熊，開賽富邦就拉出一波13：2的攻勢，雖然隨後澳門黑熊的外線火力也逐漸加溫將差距縮小，甚至在第二節將比數扳平，但富邦勇士替補後衛賴廷恩也在拉鋸階段投進三分球，幫助球隊再要回領先優勢。

下半場富邦勇士土洋戰力聯手打出一波11：0的攻勢擺脫對手糾纏，儘管黑熊在末節再度將差距縮小，但比賽最後一分鐘梅奧先是投進關鍵三分球，讓雙方又回到雙位數差距，隨後蔡文誠又在籃下補上一刀，幫助富邦終場以13分差距擊敗黑熊，收下對戰二連勝。

富邦今天以投進六顆三分球的梅奧拿下26分表現最亮眼，賈西亞與布拉則分別有25分與21分、10籃板進帳，蔡文誠則拿下14分、5籃板、6助攻，而富邦勇士今天全隊送出高達27次助攻，比起黑熊團隊多出11次。

梅奧今天投進六顆三分球拿下26分，助富邦勇士隊擊敗澳門黑熊隊。記者余承翰／攝影
梅奧今天投進六顆三分球拿下26分，助富邦勇士隊擊敗澳門黑熊隊。記者余承翰／攝影
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富邦勇士蔡文誠曾文鼎

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