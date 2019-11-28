SBL／第17季博斯轉播 將改上下半季制

2019-11-28 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



SBL新賽季將於12月14日起在台北和平籃球館開打，例行賽改採上、下半季制。 聯合報系資料照 分享 facebook

第17季SBL超級籃球聯賽今天召開球團會議，確認本季賽程、各隊出賽名單、行銷宣傳計畫及轉播相關事宜，新賽季將於12月14日起在台北和平籃球館開打，例行賽改採上、下半季制，由兩支半季冠軍隊伍爭奪總冠軍，比賽轉播可透過博斯運動頻道及麥卡貝網路電視收看本季賽事，展逸國際企業負責行銷宣傳。

第17季SBL例行賽分為上、下半球季進行，上半季12月14日開打至109年1月19日止，下半季將於109年3月7日至4月12日進行，本季例行賽共計將前往台北和平籃球館、桃園巨蛋、新北市板橋體育館、彰化縣立體育館、高雄巨蛋等場地，七戰四勝制總冠軍賽安排在新北市新莊體育館。例行賽周一至周五仍將舉辦籃球推廣日活動，各級學校學生憑學生證或穿著制服可享免費入場。

如例行賽上、下半季冠軍為同一隊時，將先進行五戰三勝制年度挑戰賽，由年度勝率第二名及第三名球隊爭奪總冠軍賽門票，獲勝隊伍再與例行賽冠軍隊進行六戰四勝制總冠軍賽，例行賽冠軍隊享有一勝優勢。

本季雙洋將身高總和限制更改為400公分，上場時間仍維持四節六人次，完成登錄之洋將均已前往台北市立大學量測身高，洋將異動大限日期為109年3月23日。

截至目前台啤、台銀、九太已完成登錄兩名洋將，璞園僅登錄艾德一人，並將等待戴維斯傷癒歸隊，而裕隆雖然僅登錄塞勒，但也找來今年在觀護盃時曾接受九太測試的維克（Lagerald Vick）隨隊練球，預計在通過身高量測後完成登錄。