UBA／英雄育樂聯手晧宇國際 木柵雙雄結盟

2019-11-28 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



英雄育樂運動行銷公司將與晧宇國際將展開資源整合。圖／政大雄鷹籃球隊提供 分享 facebook

政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年，今天宣布以「英雄育樂」運動行銷公司，入股專業場館運營專家「晧宇國際」，分別為大專籃球聯賽UBA政大雄鷹與世新猛虎幕後推手的英雄育樂與晧宇國際展開資源整合。

姜豐年指出，幾個月前曾到晧宇籃球培訓中心參觀，「我看到呂董事長投入專業籃球訓練場館，也對他一手打造的專業場館商業模式印象深刻，他注意到了籃球產業最容易被忽略、但具備巨大潛能的一環。」

呂龍麒長期支持泰山高中與世新大學籃球隊，今年9月更投入專業場館領域，在機場捷運泰山站附近，打造了近500坪的「晧宇國際亞洲區籃球培訓中心」，除了專業籃球場，也有健身房等培訓籃球員所需的相關設施，成為中華籃球隊培訓基地，也吸引外國隊伍前來移地訓練。呂龍麒說：「姜董是台灣籃壇的大前輩，更是許多知名公司創辦人，現在能得到他的肯定、入股晧宇國際，我們團隊非常振奮。」

雙方結盟，為原本藝文氣息濃厚的文山區，帶來不一樣的活力。目標未來打造打造更多優質訓練空間，也為學生運動員提供更專業的訓練場館及課餘實習機會，同時也滿足運動愛好者對專業運動場館的使用需求。

今年暑假，「英雄育樂」曾在政大體育館，打造首屆「雄鷹盃國際名校邀請賽」，引起熱烈討論及迴響。目前具備國際籃球總會經紀人、運動品牌設計總監、專案管理等資源，未來與晧宇國際聯手，期望讓籃球產業鏈更完整、也延伸學生運動員的多元性發展。