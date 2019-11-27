UBA／世新4年首度3連勝 陳建銘：拚進小巨蛋

2019-11-27 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新北即時報導



陳建銘10分，籃板、助攻、抄截各1。圖／大專體總提供 分享 facebook

新學年自公開二級重返一級賽場，世新大學27日72：51擊敗文化，收下105學年度以來，公開一級首度三連勝。大四的陳建銘，過去效力「綠色神盾」松山高中，兩度挺進小巨蛋，盼能率領世新完成UBA首次，也是隊史第一次。

世新上學期在二級封王，今年添進兩名身高2米洋將，奈及利亞的208公分丹尼爾、198公分沙巴斯丁，加上大二的塞內加爾阿巴西，重返一級目標不再是「保級」。

阿巴西18分、5籃板。圖／大專體總提供 分享 facebook

控球陳建銘，過去HBL時期幫助松山高中拿下一冠一亞，大四的他如今角色更吃重，全隊中唯一稍有經驗就屬他和碩二的鄭德維，穿著偶像「野獸」林志傑12號背號的他，目標至少八強，再拚小巨蛋。

教練吳昆典則希望，世新在陳建銘的領導下，建立球隊文化，「世新課業繁重，原本大四這批有六個，練到現在只剩陳建銘，希望能建立起自主的文化。」

此役世新次節打出18：3攻勢，半場取得雙位數領先，阿巴西18分、5籃板，陳建銘10分，李威廷13分。第4節還有插曲，文化楊皓韋倒數6分鐘中場躍起接球，落地時遭撞到背部著地，由擔架抬離退場，所幸最後並無大礙，賽後能自己步行離場。

楊皓韋6分、6籃板。圖／大專體總提供 分享 facebook

披世新戰袍的哥哥楊皓喆，場邊倒是看得一身冷汗，「弟弟落地的時候真的嚇死了，原本要過去看他，媽媽已經過去關心。他的腰椎是舊傷，幸好沒有太嚴重。」

楊皓喆此役手感冰冷，先發上場4分鐘就被換下場，直呼讓特地來看兄弟對決的母親有些不好意思，「已經做好準備了，而且媽媽特地從中壢來看，希望八強還有機會。」