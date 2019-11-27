親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

港警6月至今共射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 逮4319人

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

運動筆記落雨、楓紅、見晴，我的海外馬第二彈-富士山馬拉松我的海外馬富士山 賞楓，看美景
健行筆記遺落的巨人森林--唐穗山1081109-10雪山主東
NBA今日最佳灌籃- Mason Plumlee (11月27日)Individual Plays/Top Plays of the Day/Assist of the Night Assist of the Night: Nikola Jokic

UBA／超過3分之1隊有洋將 李伯倫：需有配套

2019-11-27 17:42聯合報 記者林宋以情／新北即時報導

台藝姜廣謙三分球11投8中，拿下33分。 圖／大專體總提供
台藝姜廣謙三分球11投8中，拿下33分。 圖／大專體總提供
分享

新學年UBA文化、世新各別找來剛果、奈及利亞外籍學生，面對「洋將」衝擊，台藝大總教練李伯倫坦言，公立大學找外籍球員難度高，儘管對於國內球員提前適應有益，但認為長遠來看，仍需要有配套。

公開男子一級目前健行、政大、中州以及文化、世新都有洋將，若將台師大澳門籍中鋒容毅燊，等於公開一級16隊中超過三分之一有外籍球員。

台藝大李伯倫表示，公立學校要找外籍生有難度，衝擊UBA現況是有利有弊，益處是球員能提前適應，對球隊整體戰力也有幫助，外籍中鋒加入，球隊防守端一線更能全力撲防。

但李伯倫也對國內長人培養表達隱憂，「大陸就曾因為CBA聯賽過於依賴外籍球員，球員往鋒線發展，導致國際賽內線崩盤。」尤其國家隊歸化球員仍時有時無，倘若大學期間5號位太仰賴洋將，未來國際賽難保無歸化球員時，能有實力力扛。

台藝大27日89：65擊敗台北商大首勝開胡，大四射手姜廣謙此役飆進8顆三分球生涯新高，11投8中超高命中率，攻下33分。教練葛記豪表示，姜廣謙大四後心態改變，還主動跟教練借場地練習。

「與其在宿舍睡覺，最後一年了，倒不如去球場練投。」姜廣謙連兩年UBA傷勢纏身，大二左膝十字韌帶拉傷，大三左手拇指骨折，今年盼能突破傷病魔咒。為了因應各隊洋將來襲，台藝大今年外線也下功夫，「今年練更多系統的動位投籃，希望能夠幫助球隊重返八強。」

相關新聞

UBA／世新4年首度3連勝 陳建銘：拚進小巨蛋

2019-11-27 18:12

UBA／無懼「洋流」壓境 林正有秘密武器！

2019-11-26 23:44

UBA／輔大菜鳥王翊帆殺出 明尬健行單挑高錦瑋

2019-11-26 20:53

UBA／暑假出國震撼教育 高錦瑋：被菲律賓打傻

2019-11-26 17:44

UBA／國體頓失李家慷 桑茂森：少一個領袖

2019-11-26 16:12

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00

UBA／承劉俊業遺願 輔大盼攻蛋

2019-11-26 00:21

UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承精神

2019-11-25 22:04

ABL／富邦勇士主場2連戰 打造耶誕嘉年華

2019-11-25 20:16

UBA／留一席給老教頭 輔大賽前為劉俊業默哀

2019-11-25 19:48

UBA／期間限定！ 輔大美食鬆餅「督瑪熊」穿上身

2019-11-25 19:41

UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07

UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18
看更多

熱門文章

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

NBA／獨行俠唐西奇失準 快艇雙星54分收6連勝

2019-11-27 12:21

NBA／最難防守球員？ 綠衫軍史馬特挑了這5人

2019-11-27 14:50

NBA／外線再進化 詹皇全「歸功」馬刺

2019-11-26 23:47

NBA／德羅展清空IG內容 馬刺陷交易流言風暴

2019-11-27 11:29

NBA／強調非告別之旅 甜瓜復出不靠兄弟相助

2019-11-27 08:49

NBA／唐西奇無可限量 喬治：他會很恐怖

2019-11-27 15:21

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

UBA／輔大菜鳥王翊帆殺出 明尬健行單挑高錦瑋

2019-11-26 20:53

NBA／批76人非為冠軍而戰 巴特勒：有人為財富

2019-11-27 11:14

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

NBA／詹皇領湖人起飛 皮本：他仍在巔峰

2019-11-27 16:50

NBA／籲球迷給AD尊重 哈勒戴：這是他應得的

2019-11-27 09:23

NBA／厄文離隊綠衫軍翻紅 安吉：可笑的說法

2019-11-27 10:06

MLB／陳偉殷確定再拚美職 可接受開季小聯盟

2019-11-27 15:57

MLB／重返投手丘練投 投手大谷即將解封印

2019-11-27 10:52

NBA／稱湖人本季難擋 巴特勒：有最強雙人組

2019-11-27 17:40

棒球／李來發看12強賽 資訊戰時代來了

2019-11-26 19:12

MLB／三隊同日補強 自由市場捕手買氣最夯

2019-11-27 12:03

MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38

NBA／聯盟新準則 「工作量管理」視同輪休

2019-11-27 14:34

MLB／自認FA唯一優勢 陳偉殷：不會考量薪資

2019-11-27 16:42

MLB／陳偉殷再拚美職 想簽保障約機會不大

2019-11-26 23:53

MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28

UBA／無懼「洋流」壓境 林正有秘密武器！

2019-11-26 23:44

NBA／丹恩退役新人生 當選南蘇丹籃協主席

2019-11-27 11:50

黑豹旗／張弘稜5局狂飆11K 三民淘汰西苑進8強

2019-11-26 20:34

NBA／葛蘭特替補殺出 金塊輕取巫師奪6連勝

2019-11-27 14:15

徐生明盃／龜山三連霸 「越級打怪」挫南韓

2019-11-26 23:49

MLB／走過受傷陰影 林子偉盼身體健康

2019-11-26 23:56

NBA／快艇城市版新戰袍 LA嘻哈風格喬治說讚

2019-11-27 17:31

MLB／陳偉殷坦言沮喪 再拚美職不想被看衰

2019-11-27 17:00

黑豹旗／張弘稜飆11K 創個人最高紀錄

2019-11-26 23:51

MLB／「專注在邁阿密」 基特不多談名人堂票選

2019-11-27 09:10

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-27 17:56

徐生明盃／豐田「人小志氣高」 逆轉壽天奪季軍

2019-11-26 20:02

MLB／分享「殷雄」 陳偉殷義賣8年紀錄紀念T

2019-11-27 15:19

UBA／超過3分之1隊有洋將 李伯倫：需有配套

2019-11-27 17:42

射箭亞錦賽／反曲弓混雙摘銀 小將蘇于洋高抗壓

2019-11-27 11:54

NBA／今日戰績表 唐西奇熄火獨行俠不敵快艇

2019-11-27 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top