UBA／超過3分之1隊有洋將 李伯倫：需有配套

2019-11-27 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新北即時報導



台藝姜廣謙三分球11投8中，拿下33分。 圖／大專體總提供 分享 facebook

新學年UBA文化、世新各別找來剛果、奈及利亞外籍學生，面對「洋將」衝擊，台藝大總教練李伯倫坦言，公立大學找外籍球員難度高，儘管對於國內球員提前適應有益，但認為長遠來看，仍需要有配套。

公開男子一級目前健行、政大、中州以及文化、世新都有洋將，若將台師大澳門籍中鋒容毅燊，等於公開一級16隊中超過三分之一有外籍球員。

台藝大李伯倫表示，公立學校要找外籍生有難度，衝擊UBA現況是有利有弊，益處是球員能提前適應，對球隊整體戰力也有幫助，外籍中鋒加入，球隊防守端一線更能全力撲防。

但李伯倫也對國內長人培養表達隱憂，「大陸就曾因為CBA聯賽過於依賴外籍球員，球員往鋒線發展，導致國際賽內線崩盤。」尤其國家隊歸化球員仍時有時無，倘若大學期間5號位太仰賴洋將，未來國際賽難保無歸化球員時，能有實力力扛。

台藝大27日89：65擊敗台北商大首勝開胡，大四射手姜廣謙此役飆進8顆三分球生涯新高，11投8中超高命中率，攻下33分。教練葛記豪表示，姜廣謙大四後心態改變，還主動跟教練借場地練習。

「與其在宿舍睡覺，最後一年了，倒不如去球場練投。」姜廣謙連兩年UBA傷勢纏身，大二左膝十字韌帶拉傷，大三左手拇指骨折，今年盼能突破傷病魔咒。為了因應各隊洋將來襲，台藝大今年外線也下功夫，「今年練更多系統的動位投籃，希望能夠幫助球隊重返八強。」