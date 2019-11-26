UBA／無懼洋流壓境 林正有秘密武器...

2019-11-26 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新北報導



林正（右）新學年勤練外線，盼添第二種進攻武器。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

一○六學年拿下ＵＢＡ大專籃球聯賽公開男一級首冠，國立體大新學年「雙塔」林正、藍少甫，得面臨五隊「洋將」挑戰。二○二公分的大二中鋒林正沒在怕，新學年勤練外線，盼能添第二進攻武器。

兩年前健行科大、中洲科大引進石博恩、班霸，開啟ＵＢＡ外籍「洋將」先例，新學年世新除了大二的阿巴西，再添兩名奈及利亞兩公尺長人丹尼爾、沙巴斯丁，文化找進剛果中鋒傑若米，加上政大，共五隊吹「洋」流。

輔大中美堂登場的預賽，國體大昨日以五十六比四十九擊敗文化、拿首勝。飆進兩顆三分球的韓杰諭，此役十三分、四籃板，首役就和世新沙巴斯丁爭球倒地，直呼籃下討飯吃更不容易。

「像在抓天空的籃板，怎麼都碰不到。」談到高中前戰友，現在加拿大英屬哥倫比亞大學就讀的二○五公分譚傑龍，預賽第三階段可能回歸，韓杰諭笑說，「最好不要回來，回來就用外線射爆他。」

林正連兩天扛籃下，昨日拿下八分、九籃板，「其實還好，對方進攻手段都不多，頂多是拚搶籃板。」禁區肉搏外，林正新學期課題是三分球，進攻不再拘泥內線。

教頭桑茂森認為，讓球員提早適應洋將是好事，「未來若球員入選瓊斯盃白隊，一樣要碰到洋將，當做訓練不是壞事。」健行教頭劉孟竹持同樣看法，洋將多代表ＵＢＡ打出知名度，外籍生願前來。