UBA／輔大菜鳥王翊帆殺出 明尬健行單挑高錦瑋

2019-11-26 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新北即時報導



今年與丁冠皓、林彥廷、高錦瑋攜手幫助能仁奪下HBL冠軍金盃，王翊帆UBA加入輔大，菜鳥季預賽連兩場先發，26日更在第3節殺出，幫助球隊拉開領先，明日要碰上擁有大批能仁學長的健行科大，王翊帆直呼期待。

作為東道主，輔大今日迎戰宏國德霖，開賽打得跌跌撞撞，上半場與對方拉鋸僅領先4分，直到第3節大一王翊帆殺出，連切帶投，攜手曾祥鈞拉開分差，終場95：75收下二連勝。

菜鳥年就先發，王翊帆此役攻下11分、4籃板、4抄截、3助攻，對自己表現不太滿意，「開賽太多失誤，覺得沒準備好，一直想傳球給內線。」

教頭楊哲宜倒是給幾位大一肯定，包括王翊帆、李沛澄，短時間內都已經融入球隊，進入球隊輪替，表現也很穩定。

輔仁明日硬仗碰上衛冕軍健行科大，王翊帆要與過去的隊友為敵，「當然很期待啊，都是學長和前隊友，也是畢業後首度交手。想和高錦瑋對位，畢竟是同屆的。」

與公開二級第四升上的德霖打得驚險，教頭楊哲宜賽後苦笑，希望球員多打高低配合，少用方法陣地戰，反倒打得綁手綁腳，「一開始排一大四小，希望速度更快，但效果沒出來。」

德霖連兩天先後對上健行、輔大，但球員士氣卻是越打越高昂，教頭郭為瀚上半場包夾輔大內線奏效，他表示球隊陣中不僅沒甲組，還有原先連球隊都不是的素人球員吳啟瑋、魏伯瑋，「他們一開始會畏懼，但我希望他們打出自己的球。德霖隊史一級首勝還沒開胡，但我們目標是拿下五勝。」