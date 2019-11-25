UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承他的精神
賽前為病逝的老教頭劉俊業默哀，UBA公開男一級預賽第一階段地主輔大，25日壓軸登場，在禁區「三塔」當家中鋒曾祥鈞、吳沛嘉、喬楚瑜攜手領銜，以及盧峻翔、吳季穎鋒線開砲下，86：44痛宰台北商大。教練楊哲宜表示，今年全隊都有共識，闖四強是第一目標，並會延續老教頭的精神，帶領球隊。
輔大老教頭劉俊業，11月初癌症病逝，享年59歲，今年輔大禁區再添前HBL籃板王、光復高中畢業喬楚瑜，與當家中鋒曾祥鈞、吳沛嘉組成三塔，此役全隊5人得分上雙，曾祥鈞攻下「雙十」14分、16籃板。
教練楊哲宜坦言，劉老師生前最掛念的還是球隊，儘管老教頭逝世，但典型夙昔，「球隊前兩年無緣小巨蛋，今年全隊球員都有共識，四強是第一目標。我也會延續他的精神，帶著球隊繼續傳承下去。」
輔大過去拿下6座冠軍，最近一次已經是96學年度，當年由射手陳順詳、王建惟領銜，率隊重返王座，新學期目標衝擊隊史第七座、暌違12年冠軍金盃。
挹注10分、3籃板、3抄截的大四射手吳季穎，透露當年劉教練得知他家境不好，還特別為他爭取獎學金，表示劉教練如同父親，毫無架子，且對課業比打球更要求，「他曾說過考試考不好就不用來練球了。教練生前最希望輔大能進小巨蛋，我們會一起完成他的願望。」
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