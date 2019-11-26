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轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00特約記者李亦伸

華裔NBA球星林書豪今年夏天轉戰大陸職籃CBA，從NBA到CBA，心態調整和享受比賽是林書豪最大挑戰。開季九戰，林書豪場均24.8分、5.7籃板、5.8助攻，4.3次失誤，帶領北京首鋼打出6勝3敗戰績。

北京首鋼上季小洋將場均數據大約在20分+6助攻，因此林書豪的表現和數據、帶動能力已經在水準以上，無可挑剔。只要沒有傷兵、重大意外，林書豪很有機會帶領北京首鋼打進季後賽，首鋼在季後賽競爭力也會因為林書豪的「全能」表現，展現更強戰力。林書豪的CBA之旅，可說走在完美路上。

台裔球星林書豪近來在北京首鋼拿下29分的個人本季新高，不禁讓人想起他曾經對湖人隊...
台裔球星林書豪近來在北京首鋼拿下29分的個人本季新高，不禁讓人想起他曾經對湖人隊飆出38分的生涯最高單場得分紀錄！ 新華社
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數據+表現符合NBA規格

林書豪CBA第一季打出接近25-6-6的數據，這是CBA水準以上的小洋將數據，林書豪沒有場均30分以上爆發力和輸出，但他的「全能指數」幫助北京和本土球員融入比賽，這是另一種領導風格和戰力。

從數據分析、量化到團隊，林書豪是北京需要的領袖控球和帶隊球星，他不是單純進攻、得分型洋將，而是把隊友凝聚起來，幫助隊友和團隊更好的帶隊球星。

NBA數據統計不會騙人，林書豪在NBA就是失誤率很高的球員，在CBA長時間大量處理球，場均4.3失誤也是偏高，北京需要林書豪大範圍進攻、組織、持球、帶動，這樣的失誤率也能理解。

林書豪的三分球命中率3成1是最大缺陷，這是他在球場上、數據和個人表現必須要提升的細節。如果林書豪可以把三分球命中率拉到3成6以上，那麼他的得分、球隊競爭力都會大大加分。

林書豪目前失誤次數稍微偏高，三分球也還不夠準，但是等他完全適應CBA的比賽節奏之...
林書豪目前失誤次數稍微偏高，三分球也還不夠準，但是等他完全適應CBA的比賽節奏之後，應該還會有更好的表現！ 新華社
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場內場外收入滿分

林書豪得天獨厚，因為他有華裔血緣，在中國市場非常吃香，除了年薪稅後300萬美元，場外活動、廣告、代言等商業收入每年也有500-800萬美元之間收入。從NBA轉戰CBA，林書豪每一年總收入在千萬美元上下，前所未見。

任何一個離開NBA球員都不可能有跟林書豪一樣的商業收入，林書豪未來2-3年在中國市場還會很火紅，只要他保持25-6-6的輸出和穩定表現，還會在大陸市場創造更多奇蹟和鋒頭。場上場外他都是最大贏家，林書豪在CBA如魚得水，絕無僅有。

重返NBA之門幾乎關閉

NBA即使再向林書豪招手，林書豪能拿到的NBA老將合約不是底薪(稅前約260萬美元)，就是低薪，而且上場時間和空間都不確定。與其在NBA坐板凳，不確定能不能進入球隊輪換陣容，拿著不及CBA的低薪，還不如在CBA專心打球，努力經營市場，打造自己品牌，挑戰年收入千萬美元。因此林書豪在轉戰CBA後，重返NBA大門幾乎已經關閉。

林書豪(右)來到CBA後不但有大量先發時間可打，場內外總收入也比NBA的底薪要高...
林書豪(右)來到CBA後不但有大量先發時間可打，場內外總收入也比NBA的底薪要高很多，實在沒有必要考慮再回到NBA。 新華社
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林書豪的情況太特殊，因為他有華人血統，大陸CBA又是NBA和歐洲職籃之外最大市場，沒有人有足夠魅力和人氣在大陸市場如此聚焦，御風而行、喊水結凍，只有林書豪具備這樣先天能量。

在CBA生涯首季打出場均25分、6籃板、6助攻的全能表現，林書豪不僅證明他還有足夠實力打NBA，在大陸職籃CBA也是很難被取代的球星和領袖人物。林書豪未來幾年可能締造更多不可思議紀錄，甚至挑戰馬柏里(Spephen Marbury)在CBA的奪冠成就，創造另一次「林來瘋」奇蹟。

林書豪

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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