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UBA／旅美3年簡廷兆成UBA菜鳥 盼助健行連霸

2019-11-25 18:44中央社 台北25日電

高中畢業後，簡廷兆帶著簡單的行囊踏上旅美尋夢之旅，3年後他重返台灣籃壇，加盟UBA上季冠軍健行科大，生涯沒打過冠軍賽的他強調，希望能在健行一圓自己的冠軍夢。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學開打，衛冕軍健行首戰面對今年剛升上一級的宏國德霖科大，12名球員輪番上陣，全有得分進帳，終場110比43打爆對手，拿下開季首勝。

健行先發五人當中，包括南湖高中畢業後就旅美的後衛簡廷兆，問他為什麼會結束旅美返台，他直率地說：「因為沒錢所以就回來了。」

簡廷兆高中時期是出名的射手，和他同期的隊友周桂羽，不但已入選瓊斯盃中華白，還是台灣師大四年級的隊長，他承認，兩人的情誼始終沒有中斷，都會互相關心彼此，「我知道他入選中華白，也想過如果我留在台灣能不能入選。」

回憶起在美國的生活，簡廷兆坦言第1年最辛苦，除了語言隔閡外，也沒有太多朋友，直到第2年才開始好轉，不過他也承認，美國大學的籃球節奏很慢，剛回台灣有點跟不太上，現在他已經慢慢找回體能，重量也趕上球隊進度，今天UBA首戰，他僅出賽17分鐘，攻下7分、5籃板與1助攻。

離開台灣3年，簡廷兆加入健行得從大一念起，當年的學弟現在都變成了學長，不過他心態健康，沒想太多，只希望用自己所學，幫助球隊邁向衛冕，也一圓他的冠軍夢。

健行前鋒林梓峰，過去是小簡廷兆一屆的學弟，看著昔日學長再次返台，球風也大不同，「現在他傳球比較多，打球也變得很穩，就算他不是場上控球，只要一亂他就有辦法穩下來。」

簡廷兆瓊斯盃南湖高中

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