親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
HBL
MLB
棒球
棒協賽事特報
世界12強棒球賽
籃球
綜合
路跑

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

運動筆記2019桃園半程馬拉松 2:30配速我是一名熱愛超級馬拉松的跑者
健行筆記地表最強小四來了！雪山成功！好不甘心的撤退 | 忘不了的奇萊南華7K。
NBA今日十大好球 (11月25日)今日最佳球員- Luka Doncic (11月25日)

UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07聯合報 記者林宋以情／新北即時報導

上學期拿下UBA公開二級冠軍，世新大學新學期除了大二的塞內加爾阿巴西，再添兩名身高2米洋將，奈及利亞的208公分丹尼爾以及198公分沙巴斯丁，25日重返公開一級首戰57：44旗開得勝，力克2018年3月奪下隊史首冠的國體大，為新學年打了強心針。

此役主控陳建銘攻下21分、4助攻，泰山畢業的大二阿巴西14分、6籃板，丹尼爾抓下11籃板，若三洋將同時在場上，加上碩二的鄭德維，陣容高度提升一檔次。

世新新學期男、女籃都有奈及利亞球員加入，教練吳昆典坦言讓球員加入歷經波折，整整耗費4個月，直到8月1日才正式加入球隊練習，「從一開始的觀光簽證、落地簽證、到學生簽，最後才幫學生拿到居留證，取得在學證明，如果不是自己走一趟還真的不懂，很不簡單。」

禁區添208公分的丹尼爾、198公分的沙巴斯丁，讓世新的高度劣勢成優勢，但其實教練團也費了一番苦心，吳昆典表示，兩人雖然會打球，但防守觀念都是來台才建立，並透過3個月訓練，才逐漸磨合。

「老實說，沒想過首戰就能贏國體。」吳昆典表示，球隊上周才自菲律賓移訓歸國，接受高強度震撼教育。此役對國體有了高度牽制，防守範圍拉大，有效防堵國體外線，「相信這場比賽贏下來，他們會更有信心面對接下來的比賽。」

塞內加爾187公分阿巴西此役三度爆扣，掀起一波高潮。記者季相儒／攝影
塞內加爾187公分阿巴西此役三度爆扣，掀起一波高潮。記者季相儒／攝影
分享
沙巴斯丁（左）與國體大林正卡位。
沙巴斯丁（左）與國體大林正卡位。
分享
丹尼爾（後）與韓杰諭籃下爭搶籃板。記者季相儒／攝影
丹尼爾（後）與韓杰諭籃下爭搶籃板。記者季相儒／攝影
分享
阿巴西單臂飛扣。記者季相儒／攝影
阿巴西單臂飛扣。記者季相儒／攝影
分享

陳建銘

相關新聞

UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18

籃球／感念NBA先驅三阪亙 林書豪：望你在天堂安息

2019-11-24 11:20

ABL／夢想家首戰遇莫諾吸血鬼 末節失守吞敗

2019-11-24 00:33

ABL／反撲功虧一簣 夢想家不敵吸血鬼吞首敗

2019-11-23 18:12

CBA／林書豪新高29分白做工 北京首鋼不敵遼寧

2019-11-23 11:27

熱門文章

HBL／隊史第一次！北市成功高中首闖12強

2019-11-24 19:14

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

NBA／哈登準大三元無用 唐西奇41分轟垮火箭

2019-11-25 08:52

HBL／複賽三山齊聚 能仁、東山碰頭

2019-11-24 21:39

NBA／搖身一變籃板吸塵器 卡佩拉比肩羅德曼紀錄

2019-11-25 10:39

NBA／當湯普森曬愛照掌鏡人 伊古達拉未來動向仍未明

2019-11-25 10:00

HBL／隊史首闖12強 成功高中教練：學術可並重

2019-11-24 20:30

NBA／私心跳過唐西奇不選 記者控狄瓦茲弄巧成拙

2019-11-25 13:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top