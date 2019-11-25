UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新北即時報導



上學期拿下UBA公開二級冠軍，世新大學新學期除了大二的塞內加爾阿巴西，再添兩名身高2米洋將，奈及利亞的208公分丹尼爾以及198公分沙巴斯丁，25日重返公開一級首戰57：44旗開得勝，力克2018年3月奪下隊史首冠的國體大，為新學年打了強心針。

此役主控陳建銘攻下21分、4助攻，泰山畢業的大二阿巴西14分、6籃板，丹尼爾抓下11籃板，若三洋將同時在場上，加上碩二的鄭德維，陣容高度提升一檔次。

世新新學期男、女籃都有奈及利亞球員加入，教練吳昆典坦言讓球員加入歷經波折，整整耗費4個月，直到8月1日才正式加入球隊練習，「從一開始的觀光簽證、落地簽證、到學生簽，最後才幫學生拿到居留證，取得在學證明，如果不是自己走一趟還真的不懂，很不簡單。」

禁區添208公分的丹尼爾、198公分的沙巴斯丁，讓世新的高度劣勢成優勢，但其實教練團也費了一番苦心，吳昆典表示，兩人雖然會打球，但防守觀念都是來台才建立，並透過3個月訓練，才逐漸磨合。