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女籃／駐馬辦事處設宴慰勞中華隊 感謝選手付出

2019-11-18 15:53中央社 吉隆坡18日專電

中華女籃隊在馬來西亞舉辦的東京奧運女籃亞洲預選賽中1勝2負，無法進軍東奧，駐馬來...
中華女籃隊在馬來西亞舉辦的東京奧運女籃亞洲預選賽中1勝2負，無法進軍東奧，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處與台商設宴慰勞辛勞付出的國家選手。 中央社
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中華女籃隊在馬來西亞舉辦東京奧運女籃亞洲預選賽中1勝2負，無法進軍東奧，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處及台商於昨天晚間設宴，慰勞辛苦付出的國家選手。

今年亞洲盃前8隊伍獲得東奧亞洲預選賽資格。預選賽8隊分兩組，分組戰績最佳的前2名將可進軍東奧，中華隊分配在B組，同組的2020年奧運東道主日本已確保一席參賽資格，等於預選賽中B組只剩最後一張東奧門票。

儘管中華女籃在昨天賽事打敗印度，但前兩戰面對澳洲與日本隊都落敗，最後以1勝2負獲得4分居B組第三，無緣進軍東奧。

駐馬來西亞經濟文化辦事處副代表尹新垣與前馬台經貿協會顧問陳榮洲設宴感謝選手的盡心付出，馬來西亞台灣商會聯合總會秘書長林凱民等人也參與盛會，希望繼續為中華隊加油。

餐會上除了彼此聯誼外，出席的駐馬辦事處、台商與中華女籃隊交換紀念品，場面溫馨。

尹新垣表示，辦事處在過去幾天結合台商到場為中華隊加油，由於深感三場打下來非常辛苦，因此盡地主之誼設宴慰勞。

助理教練黃曉潔，雖然這次資格賽遇到世界排名很前的澳洲與日本，但球員表現越來越成熟，無論是進攻或防守，都比以前進步很多。她對全部球員的表現很滿意，並認為彼此的互相連結與溝通都不錯。

她補充，由於這批有很多年輕選手，在面對大賽經驗與整體抗壓度還有很多可以加強的地方，她認為奧運是追求的終極目標，並會在面對具有競爭力對手時，未來每個人的抗壓度會繼續提高。

前鋒球員黃鈴娟表示，這次面對的日本與澳洲都是世界前8強隊伍，在心態上已經做好打硬戰的準備，並透過比賽從對手身上學習球員強項的經驗。

她對自己打下不及格分數，認為自己身為球隊的射手，命中率不算很漂亮，尤其進攻能力仍要提升。她說，對手都幾乎高出一個頭，希望未來打法多元化，找出武器讓自己在未來國際賽有更好表現。

中華隊

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