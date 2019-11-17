ABL／1分惜敗猛龍 林志傑：下一戰盡快調整

2019-11-17 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



台北富邦勇士今天以1分惜敗馬來西亞猛龍。記者季相儒／攝影 分享 facebook

台北富邦勇士隊今天續在主場迎戰馬來西亞猛龍隊，最終以90：91惜敗，吞下轉戰ABL首敗，賽後「野獸」林志傑及「大房東」曾文鼎都直呼可惜，不過兩人也都認為球季才剛開打，還有時間去調整，迎戰接下來的比賽。

考量假日票房因素，富邦勇士本季主場幾乎都是在周末二連戰，今天「背靠背」出賽，球員體力明顯下滑，浪費上半場最多曾領先11分的優勢遭到逆轉，主帥許晉哲就坦言，二連戰體能確實受到影響，「CBA、NBL都沒有2連戰，志傑應該在退出中華隊後，約4年沒打過2連戰了。」

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林志傑此役拿下14分、4助攻，三分球4投盡墨，同樣受到體能下滑影響，「（輸球）很可惜，要再好好練，克服二連戰，也應該要有更明確的打法並配合戰術，賽季才剛開始，這兩周再趕快做調整，讓大家的配合更有默契。」

梅奧此役狀態回穩，繳出全隊最佳的23分，許晉哲也認為梅奧狀態逐漸回溫，「他的實力、經驗就是擺在那，相在他會越來越好。」梅奧自己則表示，自己狀態持續進步中，接下來還有兩周時間去調整、進步，並不擔心自己找不回昔日身手。

接下來富邦將在29、30日繼續在主場迎戰澳門黑熊及香港東方隊，許晉哲表示，會藉由這段時間的訓練讓大家找回狀態，「本季我們很多二連戰的比賽，球員必須要克服，我也必須在洋將與本土球員使用上去做拿捏，在球隊戰績及球員使用上找到平衡點。」

猛龍此役在團隊只有7人上場的情況下1分險勝，其中上季效力寶島夢想家隊的洋將阿提諾，今天重回台灣繳出全場最高的25分、20籃板，他說：「再度來台比賽前就知道會是場硬戰，我們球隊有許多年輕球員，但他們的表現讓我感到驕傲。」