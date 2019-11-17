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ABL／梅奧23分無用 富邦勇士1分惜敗猛龍

2019-11-17 18:13聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

梅奧。記者季相儒／攝影
梅奧。記者季相儒／攝影
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台北富邦勇士隊今天在主場二連戰迎戰馬來西亞猛龍隊，浪費上半場最多曾領先11分的優勢，梅奧繳出全隊最高的23分、賈西亞16分、布拉15分，林志傑也有14分演出，無奈易籃後失守，以90：91遭逆轉，無緣開季主場二連勝。

昨天新球季首戰富邦勇士下半場靠著「野獸」林志傑豪取17分，全場進帳21分、6助攻，以95：91開出紅盤。今天繼續在和平籃球館迎戰馬來西亞猛龍，賽前除了炫麗燈光秀外，還找來台北觀光大使的歌手黃明志擔任開場嘉賓，而他也帶來膾炙人口的招牌歌「漂向北方」，吵熱現場氣氛。

歌手黃明志擔任開場嘉賓賽前獻唱「漂向北方」。記者季相儒／攝影
歌手黃明志擔任開場嘉賓賽前獻唱「漂向北方」。記者季相儒／攝影
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此役富邦勇士擺出林志傑、曾文鼎、蔡文誠、梅奧與賈西亞，與首戰相同的先發陣容，開賽馬來西亞猛龍來勢洶洶，一下場就連拿4分，不過富邦勇士在主場球迷吶喊聲加持下，靠著曾文鼎外線破網、林志傑中距離跳投得手，從7：9落後時打出一波13：3攻勢反超，首節打完取得7分領先。

次節富邦勇士一下場就連拿4分，將分差擴大至雙位數，不過上季曾效力過寶島夢想家隊的洋將阿提諾幾次轟炸籃框，率隊兩度遭對手追成1分差，但富邦勇士在曾文鼎、賈西亞連續得手，加上梅奧外線破網，取得46：38領先，此時富邦勇士卻出現亂流，遭對手打出一波10：0攻勢逆轉，靠著梅奧「三分打」幫助球隊半場打完以49：48領先。

林志傑（右）。記者季相儒／攝影
林志傑（右）。記者季相儒／攝影
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易籃後馬來西亞猛龍展開反撲，在阿提諾助拳下一度領先10分，三節打完富邦勇士反倒以68：75落後。決勝節富邦勇士在梅奧、林志傑內切外投領軍下，先是回敬一波7：0攻勢追平，不過阿提諾外線破網又將領先要回。

落後的富邦勇士在最後2分鐘先靠著梅奧跳投得手，林志傑在終場前31.7秒殺入禁區上籃得手還要到犯規，成功的「三分打」也幫助球隊追到2分差，儘管富邦勇士努力防守，仍讓戴維斯（Cade Davis）成功補籃穩住4分領先，賈西亞外線破網仍為時已晚，最終富邦勇士以1分差惜敗。

富邦勇士林志傑

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