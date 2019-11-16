ABL／梅奧、布拉未在最佳狀態 許晉哲盼本土決勝負
2019-11-16 20:24
聯合報 記者劉肇育
／台北即時報導
台北富邦勇士隊今天在ABL新賽季首場比賽迎戰來訪的澳門黑熊隊，儘管最終以四分差距帶走勝利，但黑熊三名洋將全場聯手拿下72分的強勢表現，也讓富邦勇士總教練許晉哲坦言見識到了ABL三洋將的威力，不過他也強調如果球隊洋將戰力能夠與其他球隊抵銷，那富邦勇士將在本土戰力上取得優勢。
富邦勇士今天在新賽季首場比賽排出雙洋將梅奧、賈西亞搭配蔡文誠、林志傑、曾文鼎的先發陣容，且在前三節賽事中幾乎都維持雙洋將搭配本土出戰，不過在前三節打完處於落後的情況下，第四節只能改變策略派出三洋將與對手比拚，加上林志傑下半場的火力全開，最終才以四分差距保住主場勝利。
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對於從SBL轉戰ABL的首場比賽就陷入苦戰，許晉哲坦言已見識到ABL三洋將的強度，「 這就是三外援的比賽，ABL就是這樣的狀況，今天前三節想讓本土球員有機會，讓洋將、志傑多休息，不過第四節我們還是改變策略，讓三洋將留在上面，讓對手得分僅有19分，勝負放在第四節。」
許晉哲指出，球隊三洋將除了賈西亞維持好狀態外，梅奧還未找回最佳體態，布拉在一年沒打球的情況下，目前希望讓他上場時間維持在20分鐘上下，「如果我們三個洋將的戰力能夠跟對手抵銷，我相信我們的本土戰力是比別人好的。」
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