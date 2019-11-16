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ABL／富邦勇士主場熱力引爆 林志傑商品超搶手

2019-11-16 15:57聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

ABL開幕戰今天在富邦勇士主場台北和平籃球館舉行。記者劉肇育／攝影
ABL開幕戰今天在富邦勇士主場台北和平籃球館舉行。記者劉肇育／攝影
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ABL新賽季開幕戰今天由新加入的台北富邦勇士在主場和平籃球館點燃戰火，賽前兩小時和平籃球館外就已經大排長龍，而為了讓主場球迷能盡情享受在這場籃球饗宴，富邦勇士球團不僅在球場外安排多項互動遊戲，商品區更引發球迷的搶購熱潮，其中「野獸」林志傑與洋將梅奧（O.J. Mayo）的球衣更成為最熱銷商品。

富邦勇士今年由SBL轉戰ABL，並且與台北市政府合作以和平籃球館為主場，展開球隊第一個職業賽季，而為了讓國內球迷有「職業級」的觀賽享受，富邦勇士球團也在球場周邊打造多項互動遊戲，包括「球給志傑」、「零秒出手」、「控球好手」、「神預測」等活動，讓球迷在進場前就能先暖身。

除了購票處大排長龍外，商品區更擠滿搶購人潮，尤其是今年返台加入富邦勇士的「野獸」林志傑周邊商品成為最熱銷的品項，而今天現場除了提供林志傑球衣外，球迷也可以購買空白球衣並現場燙印上喜歡的富邦勇士球星背號與名字，包括人氣球星洋將梅奧與林書緯等人都是熱門款。

而今天比賽前，富邦勇士也特別安排了奇幻光雕秀，藉由現場燈光以及戴在每個進場球迷手中的「LED互動手環」的光線變化，讓球迷也能參與其中。此外，富邦勇士球員也預計在今天賽前接受上賽季SBL總冠軍冠軍戒指表揚儀式。

富邦勇士主場周邊活動與佈置。記者劉肇育／攝影
富邦勇士主場周邊活動與佈置。記者劉肇育／攝影
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富邦勇士主場周邊活動與佈置。
富邦勇士主場周邊活動與佈置。
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「野獸」林志傑球衣成為球迷搶購熱銷品。記者劉肇育／攝影
「野獸」林志傑球衣成為球迷搶購熱銷品。記者劉肇育／攝影
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球迷也可選擇空白球衣燙上喜歡的球星名字與背號。記者劉肇育／攝影
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富邦勇士林志傑SBL

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