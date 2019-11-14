親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

運動筆記2019 TSC New York Marathon2019田中馬拉松之如何跑田中馬不變胖
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA賽事精華- 火箭 vs. 快艇 (11月14日)賽事懶人包 (11月14日)

ABL／90顆白鑽打造冠軍戒 富邦勇士開幕戰領取榮耀

2019-11-14 19:25聯合報 記者劉肇育／即時報導

台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供
台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供
分享

富邦勇士隊上賽季於SBL超級籃球聯賽中，打出輝煌亮眼的成績，成功奪下隊史首座冠軍金盃，台北富邦勇士球團為了感謝教練團及球員們的努力和付出，重金打造夢寐以求、充滿勇者風範的冠軍戒指，並將於16日ABL新賽季開幕戰賽前，隆重頒發給陣中的每一位冠軍成員，讓所有人回顧奪冠心路歷程的感動，共享這一份意義非凡、至高的冠軍榮耀。

富邦育樂總經理暨台北富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，冠軍一直是勇士們每年最重要的目標，看到象徵榮耀的冠軍戒，覺得一切的努力和付出都是值得的，球團深深瞭解一枚冠軍戒對所有人的重要性，決定精心打造一枚台灣史上最高規格的冠軍戒，代表著向球隊獻上最高的感謝，也代表著隊史第一座冠軍的珍貴和感動，更代表著球團重視職業化每個環節的決心。

台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供
台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供
分享

經過半年辛苦的企劃、設計、選材、手工製造和檢驗，富邦勇士冠軍戒體使用可永久保存不變質的K金材質打造，鑽石使用近1克拉共90顆白鑽，而戒指正面盾牌部分使用自然界中非常稀少的黑瑪瑙呈現，其中黑瑪瑙在寶石當中被認為會讓配戴者充滿勇氣、正能量，特別適合勇士的代表象徵。

勇士盾牌結合奪冠成員的背號環繞，左側的設計取自首冠1st搭配星星的設計，並紀錄總冠軍系列賽4：0橫掃的佳績。右側則是草寫Braves字體，搭配SBL字樣，紀念當時奪冠的時空背景。底部刻上富邦勇士精神標語「勇不止息」，勉勵勇士們秉持這精神面對未來任何挑戰。最後，在內側設計以WTT縮寫字樣紀念富邦集團故總裁暨創辦人蔡萬才，感念當時有集團的創立，才有今天的球隊。

富邦勇士16日在賽前戴上冠軍戒指後，開幕戰將出戰澳門黑熊，為第十季ABL東南亞職業籃球聯賽揭開序幕，希望再度重現拿下冠軍時的珍貴和感動。

富邦勇士SBL蔡承儒

相關新聞

女籃／奧運預選賽 中華隊不敵澳洲晉級希望渺茫

2019-11-14 19:01

CBA／林書豪飆28分無用 北京隊4連勝止步

2019-11-14 00:14

ABL／NCAA得分王基恩 加盟助拳寶島夢想家

2019-11-12 20:12

熱門文章

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49

12強／張奕家譜曝光 網友讚：根本中職夢幻隊

2019-11-14 09:00

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

2019-11-13 22:57

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

2019-11-14 11:25

12強／澳贏美、日勝墨 4強未明中華隊機會來了

2019-11-14 00:02

12強／棄打從投成功機率極低 張奕變身太神奇

2019-11-14 07:00

12強／只被墨西哥敲1安 日本3：1奪第3勝

2019-11-13 21:15

12強／終於輪到我了 吳昇峰：死也要死在投手丘

2019-11-14 15:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top