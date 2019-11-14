ABL／90顆白鑽打造冠軍戒 富邦勇士開幕戰領取榮耀

2019-11-14 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供 分享 facebook

富邦勇士隊上賽季於SBL超級籃球聯賽中，打出輝煌亮眼的成績，成功奪下隊史首座冠軍金盃，台北富邦勇士球團為了感謝教練團及球員們的努力和付出，重金打造夢寐以求、充滿勇者風範的冠軍戒指，並將於16日ABL新賽季開幕戰賽前，隆重頒發給陣中的每一位冠軍成員，讓所有人回顧奪冠心路歷程的感動，共享這一份意義非凡、至高的冠軍榮耀。

富邦育樂總經理暨台北富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，冠軍一直是勇士們每年最重要的目標，看到象徵榮耀的冠軍戒，覺得一切的努力和付出都是值得的，球團深深瞭解一枚冠軍戒對所有人的重要性，決定精心打造一枚台灣史上最高規格的冠軍戒，代表著向球隊獻上最高的感謝，也代表著隊史第一座冠軍的珍貴和感動，更代表著球團重視職業化每個環節的決心。

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台北富邦勇士隊將在ABL新球季開幕戰領取SBL總冠軍戒指。圖／台北富邦勇士隊提供 分享 facebook

經過半年辛苦的企劃、設計、選材、手工製造和檢驗，富邦勇士冠軍戒體使用可永久保存不變質的K金材質打造，鑽石使用近1克拉共90顆白鑽，而戒指正面盾牌部分使用自然界中非常稀少的黑瑪瑙呈現，其中黑瑪瑙在寶石當中被認為會讓配戴者充滿勇氣、正能量，特別適合勇士的代表象徵。

勇士盾牌結合奪冠成員的背號環繞，左側的設計取自首冠1st搭配星星的設計，並紀錄總冠軍系列賽4：0橫掃的佳績。右側則是草寫Braves字體，搭配SBL字樣，紀念當時奪冠的時空背景。底部刻上富邦勇士精神標語「勇不止息」，勉勵勇士們秉持這精神面對未來任何挑戰。最後，在內側設計以WTT縮寫字樣紀念富邦集團故總裁暨創辦人蔡萬才，感念當時有集團的創立，才有今天的球隊。

富邦勇士16日在賽前戴上冠軍戒指後，開幕戰將出戰澳門黑熊，為第十季ABL東南亞職業籃球聯賽揭開序幕，希望再度重現拿下冠軍時的珍貴和感動。