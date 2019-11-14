CBA／林書豪飆28分無用 北京隊4連勝止步
2019-11-14 00:14中央社 台北13日綜合報導
中國男子職業籃球聯賽（CBA）台裔球星林書豪今天飆進4記三分球、單場轟下28分，雙創個人本季新高，但北京隊仍以104比109不敵深圳隊，開季4連勝止步。
林書豪賽前連4場得分破20分大關，也是北京首鋼開賽締造4連勝、近期戰績高居聯盟排頭的關鍵之一。北京隊今天客場出戰4連敗的深圳隊，林書豪全場三分球投10中4，攻下本季單場新高28分，外加5籃板、9助攻。
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林書豪日前曾表示，本季只要每投進一顆三分球，就要捐出人民幣3000元（約新台幣1萬3000多元）做公益，但除了第2場對戰山東西王曾投進2記三分球後，其他3場外線出手都落空。
林書豪今天積極發動攻勢，剛開賽24秒就三分球命中，且找回外線準星，一度助北京隊上半場以54比51領先。
雙方易籃後，深圳隊攻勢加溫，第三節狂轟39分、逆轉超前，儘管北京隊決勝節緊咬比分，倒數2分多鐘時，一度扳成104比104平手，但後續未能再下一城，最終以104比109吞下本季首敗，深圳隊首勝開張。
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