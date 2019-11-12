ABL／NCAA得分王基恩 加盟助拳寶島夢想家

2019-11-12 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



寶島夢想家洋將基恩。圖／寶島夢想家提供 分享 facebook 寶島夢想家在季前藉由觀護盃及馬來西亞國際邀請賽備戰，同時也當測試陣容對外援的考驗。經過兩個盃賽的測試,夢想家找來後衛外援基恩（Marcus Keene）提升後場戰力。他是2017年NCAA得分王，球團期盼藉由他在進攻上的破壞力，及組織能力為球隊注入活水。

年僅24歲的基恩身高180公分，是個能得分也能助攻的控球後衛。畢業於厄爾·沃倫高中 (Earl Warren High School)，高中期間共拿下1600分成為校史得分王，大學在中密西根大學 （Central Michigan University）打出場均30分、4.5籃板、4.9助攻，還曾寫下單場50分含10顆三分球的紀錄。

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基恩大三結束投入NBA選秀會落選，在NBA夏季聯賽有亮眼的表現,出賽4場，上場時間16分鐘貢獻11.3分，五成投籃命中率。他2018-19賽季曾短暫效力ABL泰國莫諾吸血鬼兩場，留下場均32.5分、4籃板、5助攻成績。2019年分別在韓國KBL及G-League打球。

基恩近日已加入球隊練習，並展現得分爆發力。寶島夢想家本季首戰於11 月 23 日作客泰國，並於12月起展開主場賽事。單日票也將於11月18日(一)中午12點全台統一超商ibon機台、ibon網路售票系統準時開賣。