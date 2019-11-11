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UBA／不強求新人王 丁冠皓：球隊奪冠最重要

2019-11-11 19:15聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將開打。記者毛琬婷／攝影
108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將開打。記者毛琬婷／攝影
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健行科大今年三月擊敗義守大學成功在台北小巨蛋登頂，108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽將尋求衛冕，今天丁冠皓以所屬球隊大一新秀身分出席新球季開打記者會，對於大學第一個賽季，他表示不會特別去想拚個人獎項，「球隊能奪冠才是最重要的。」

能仁家商「三劍客」林彥廷、丁冠皓及高錦瑋今年三月幫助球隊打下HBL高中籃球聯賽金盃，畢業後各奔前程，林彥廷選擇前往政治大學，丁冠皓與高錦瑋則投入健行科大。

健行陣中有不少能仁畢業的球員，因此丁冠皓並沒有遇到太多問題，不過他表示，自己在高中時主要是組織傳球，上了大學教練希望我也能扛起得分要角，「但自己與隊友的進攻配合還沒有很好。」

而高中時期身材較單薄的丁冠皓，上了大學為了應付更強的肢體碰撞，也加強重量訓練，大概重了2、3公斤，對自己第一年UBA球季，丁冠皓不強求新人王獎項，只希望能把握上場機會，有更多發揮空間，希望能幫助球隊完成連霸，「最期待與政大交手，希望能跟林彥廷在場上碰頭。」

能仁家商HBL

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