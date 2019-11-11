親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

運動筆記紐約馬拉松-最美麗的意外2019田中馬初半馬完賽!
健行筆記【臺灣登山申請一站式網站教學】五個步驟，讓你輕鬆申請入山！古坑/雲嘉大尖山(小百岳)
NBA今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (11月11日)賽事懶人包 (11月11日)

UBA／挾MVP光環進入大學 林彥廷不急著表現

2019-11-11 18:17聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將開打。記者毛琬婷／攝影
108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將開打。記者毛琬婷／攝影
分享

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽本月開打，今天舉行賽前記者會，頂著今年HBL高中籃球聯賽MVP頭銜加入政治大學，即將迎接生涯第一個大學球季，林彥廷不急著打出表現，「自己還有許多要跟學長學習的地方。」

今年HBL幫助能仁家商奪冠的林彥廷，畢業後選擇政治大學就讀傳播學院，他表示，來到新環境和學長們的相處都非常好，大家互相尊重、溝通，「整合的很快、很好，學長也很照顧我。」

上禮拜才結束大學第一次的期中考，林彥廷自認應該考得不錯，他認為大學階段與高中最不同的就是在時間管理，「以往高中就是按照教練排的計畫去走，現在則是除了練球時間外，其他要有良好的時間自我管理。」

對於即將到來的第一個UBA球季，林彥廷十分期待，但他對自己個人目標則不想太多，「不會太急著打出名堂，先熟悉大學球風，穩穩地來，還有很多要跟學長學習的，但若有機會還是會把握，更期待比賽中能面對成熟的對手，看看彼此差距。」

公開男一級今年有16支球隊，預賽將分成2組，第一組在11月25日在輔仁大學進行，有健行科大、國立體大、文化大學、台灣藝大、台北商大、世新大學、宏國德霖及地主輔仁大學。

第二組則是在12月5日在義守大學開戰，台灣師大、政治大學、高雄師大、中州科大、台灣科大、康寧大學、明道大學及地主義守大學。

HBL能仁家商

相關新聞

UBA／最終戰「放槍」收尾 郭婞淳籃球生涯有陰影

2019-11-11 17:10

女籃／爭東奧資格賽門票 中華隊啟程馬來西亞

2019-11-11 10:40

CBA／林書豪轟本季最高27分 率北京4連勝

2019-11-10 23:29

CBA／林書豪決勝節扮關鍵要角 北京首鋼3連勝

2019-11-09 00:29

籃球／輔大老教頭劉俊業 癌症病逝享年59歲

2019-11-05 21:54

熱門文章

12強Live／打線遭封鎖 中華0：2惜敗墨西哥

2019-11-11 13:52

12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

2019-11-11 14:57

12強／江少慶好投惜吞敗 12日中韓戰成關鍵戰

2019-11-11 13:53

NBA／詹皇大三元白做工 暴龍斷湖人7連勝

2019-11-11 13:07

12強／中華隊被看衰 洪一中：我們不必喪志

2019-11-11 14:24

未積極跑壘非滔天大錯 錯的是不知問題在哪？

2019-11-11 07:00

NBA／熱火後衛又出包 威斯特遭禁賽10場

2019-11-11 08:03

12強／日媒介紹中華隊 期待右投先發三本柱

2019-11-11 07:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top