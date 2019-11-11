UBA／挾MVP光環進入大學 林彥廷不急著表現

2019-11-11 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將開打。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽本月開打，今天舉行賽前記者會，頂著今年HBL高中籃球聯賽MVP頭銜加入政治大學，即將迎接生涯第一個大學球季，林彥廷不急著打出表現，「自己還有許多要跟學長學習的地方。」

今年HBL幫助能仁家商奪冠的林彥廷，畢業後選擇政治大學就讀傳播學院，他表示，來到新環境和學長們的相處都非常好，大家互相尊重、溝通，「整合的很快、很好，學長也很照顧我。」

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上禮拜才結束大學第一次的期中考，林彥廷自認應該考得不錯，他認為大學階段與高中最不同的就是在時間管理，「以往高中就是按照教練排的計畫去走，現在則是除了練球時間外，其他要有良好的時間自我管理。」

對於即將到來的第一個UBA球季，林彥廷十分期待，但他對自己個人目標則不想太多，「不會太急著打出名堂，先熟悉大學球風，穩穩地來，還有很多要跟學長學習的，但若有機會還是會把握，更期待比賽中能面對成熟的對手，看看彼此差距。」

公開男一級今年有16支球隊，預賽將分成2組，第一組在11月25日在輔仁大學進行，有健行科大、國立體大、文化大學、台灣藝大、台北商大、世新大學、宏國德霖及地主輔仁大學。

第二組則是在12月5日在義守大學開戰，台灣師大、政治大學、高雄師大、中州科大、台灣科大、康寧大學、明道大學及地主義守大學。