CBA／林書豪轟本季最高27分 率北京4連勝

2019-11-10 23:29 中央社 台北10日電



林書豪。新華社資料照 分享 facebook 中國男子職業籃球聯賽（CBA）台裔球星林書豪，今天攻下本季單場新高的27分，另有7籃板與6助攻，率北京首鋼以115比104擊敗青島雙星，將本季連勝場次推進至4場。

上季北京開季在苦吞2連敗後拉出2連勝，勝率勉強突破5成，而球隊本季在網羅前NBA球員林書豪後，不僅後場實力大幅提升，球隊戰績也跟著長紅，開季前4場比賽全部都拿下勝利，目前高掛聯盟排頭。

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林書豪今天出賽36分鐘，累計20次出手命中8球，另外帶13罰11中，攻下本季單場最高的27分，不過他今天三分球3次出手全部落空，也發生全隊最多的5次失誤。

本季轉戰CBA後，林書豪至今還沒找回三分準星，前4場比賽累計15投僅中2，命中率僅13%，不過他靠著切入的破壞力，以及穩健的罰球取分，每場可攻下25.5分，是北京首鋼陣中的得分王。

在林書豪領軍之下，北京今天開局就取得領先，次節再用一波29比20攻勢，也將領先差距擴大至雙位數。

北京首鋼得理不饒人，下半場火力不衰，再用一波11比2攻勢打爆對手，也將領先突破至20分大關，幾乎提前替比賽定調，最終北京以11分之差輕取青島，也逼得對手吞下2連敗。