ABL／公布口號、吉祥物 夢想家下月首戰吸血鬼

2019-10-30 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



楊敬敏。圖／寶島夢想家提供 分享 facebook

寶島夢想家今天舉行賽前記者會，會中宣布年度口號「夢想的力量，無限大」，今年夏天回台加入夢想家的楊敬敏表示，新賽季夢想家全隊都將全力以赴，呈現給球迷高張力、高強度的比賽；夢想家新季首戰將在11月23日作客泰國莫諾吸血鬼，主場首戰則在12月7日上演「台灣內戰」，迎戰台北富邦勇士。

上個賽季夢想家擺脫首年1勝19負的慘澹戰績，打出全聯盟最佳的19勝7負，以頭號種子身分挺進季後賽，不過首輪面對泰國莫諾吸血鬼隊，夢想家以直落二吞敗，無緣晉級。

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今年夏天夢想家積極補強，迎來楊敬敏入團，也從富邦勇士隊網羅來「台灣噴射機」張宗憲，加上國立體大中鋒王柏智捍衛禁區。今天記者會夢想家也公布本季主題口號、全新視覺、售票資訊、應援團及首次亮相的吉祥物。

寶島夢想家今天公布年度口號及吉祥物。圖／寶島夢想家提供 分享 facebook

談到年度口號「夢想的力量，無限大」，領隊陳建州解釋，這個設計取自Dreamers 的字首D，延伸出無限的符號，意即夢想家憑藉這份夢想的力量於未來創造無限可能。

陳建州説：「這不僅僅是新一代球員的內在潛力，也是黃金世代蘊藏的無限力量，更是夢想家一直以來對於籃球的無限熱情，而金色也帶出我們這季準備衝擊冠軍賽堅定的決心。」

夢想家加拿大籍新教頭朱利斯（Kyle Julius）表示，非常期待新賽季的到來，這次陣容上大家可以期待本土球員的發揮，在團隊的默契配合下非常有信心贏得勝利。

今年「回家打球」的楊敬敏則說：「非常開心能跟昔日隊友於同一支隊伍為台灣籃球努力，同時也會將自己的經驗與心得分享給年輕隊友們。今年賽季我們將全力以赴，呈現給球迷高張力、高強度的比賽。」