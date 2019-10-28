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ABL／和聯盟達共識 寶島夢想家迎「寶島內戰」

2019-10-28 13:18聯合報 記者曾思儒／即時報導

經過將近5個月討論，終於傳出好消息，ABL聲明中感謝寶島夢想家努力，新球季確定有...
經過將近5個月討論，終於傳出好消息，ABL聲明中感謝寶島夢想家努力，新球季確定有富邦勇士加入。 截圖自富邦勇士官方粉絲團
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東南亞職業籃球聯賽（ABL）新賽季即將開打，季前卻因富邦勇士隊加入，造成台灣隊伍「鬧雙包」，今天ABL特別發表聲明，感謝原本有獨家經營權的寶島夢想家

寶島夢想家2017年加入ABL，當時就和ABL簽下10年的台灣獨家經營權，球隊今天發表聲明提及，富邦勇士6月提出加入ABL時，夢想家就開始和ABL溝通相關事宜，「但ABL本來並無預設台灣會有兩支球隊，同時對台灣籃球環境了解有限，因此討論比預期複雜。」

經過將近5個月討論，終於傳出好消息，ABL聲明中感謝寶島夢想家努力，「夢想家憑著對籃球的熱情與決心，短短兩個賽季成為最受歡迎的球隊，不僅獲得台灣球迷認同，也成為 ABL的重點合作夥伴。感激寶島夢想家的高度與遠見,夢想家擁有台灣球隊獨家經營權，面對其他球隊加入，討論過程漫長、誤會不免發生，但仍能以正面的態度、無私的格局，歡迎其他球隊一起經營台灣籃球。」

寶島夢想家預計本周三舉行季前記者會，今天收到聯盟聲明，董事長張承中回應，球團與 ABL 就諸多項目進行討論，目前已達共識，未來將進一步建構ABL台灣更完善的制度，持續提高整體賽事水平。

寶島夢想家主場設於彰化體育館，富邦勇士主場則是台北和平籃球館，第一場「台灣內戰」將於12月7日彰化登場。

寶島夢想家富邦勇士

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