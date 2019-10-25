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ABL／富邦勇士積極補強：首年就要衝冠

2019-10-25 00:25聯合報 記者毛琬婷／台北報導

台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎，...
台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎，今年的主視覺及年度口號為「#這場我在」。 記者杜建重／攝影
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今夏宣布轉戰ＡＢＬ的台北富邦勇士隊，新球季開幕戰將在十一月十六日在主場和平籃球館迎戰澳門黑熊隊，對於肩負上季打下ＳＢＬ總冠軍的頭銜轉戰新聯盟，主帥許晉哲也霸氣地喊出首年就要強力衝冠的目標。

富邦積極補強，先後迎來「黃金世代」的林志傑曾文鼎，洋將部分也簽下賈西亞、梅奧，布拉也預計留下，豪華陣容也讓外界十分期待富邦的表現。

富邦領隊蔡承儒昨天也宣布富邦年度口號，喊出「＃這場我在」，希望所有球迷能和富邦一起為台灣籃球努力。

ＡＢＬ各隊可使用三名洋將上場，對此許晉哲指出，富邦新球季是否採用三洋將上陣還需視對手而定，也可能將曾文鼎擺上第三洋將位置。

曾文鼎表示，將全力完成教練賦予的任務，目前最重要的就是加強自身體能及與隊友間的默契，希望能幫助球隊贏下每一場球；而「野獸」林志傑也十分期待再與昔日中華隊隊友攜手，「他打球很有經驗且聰明，無論是戰術或策應都有一套，相信一定能帶給球隊幫助。」

富邦勇士ABL第一個賽季主場票務26日開賣。 圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士ABL第一個賽季主場票務26日開賣。 圖／台北富邦勇士隊提供
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曾文鼎林志傑許晉哲富邦勇士蔡承儒

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