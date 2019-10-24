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ABL／曾文鼎不怕迎戰洋將 加強默契盼助隊贏球

2019-10-24 19:09聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

台北富邦勇士隊「大房東」曾文鼎。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台北富邦勇士隊「大房東」曾文鼎。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
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台北富邦勇士隊為了即將到來的ABL新球季，今夏積極補強，主帥許晉哲也喊出首年就要衝冠的目標，相隔八年再度回台打球的曾文鼎認為，目前最重要的就是與隊友間的默契配合，至於將面臨更多洋將挑戰，他霸氣地說：「對（洋將）就對了，又不是沒對過。」

富邦今夏先後迎來「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎，本土還有上季奪冠的陣容，洋將部分再找來賈西亞、布拉與梅奧3人，陣容堪稱空前豪華，球隊也希望在這樣的陣容下打出亮眼的成績。

ABL各隊可使用3名洋將上場，對此許晉哲指出，富邦新球季陣容剛好符合ABL規定的20人，是否採用3洋將上陣還需視對手而定，也可能將曾文鼎擺上第三洋將位置。

日前富邦宣布與賈西亞、梅奧簽約，第三洋將人選雖未正式定案，但應該就是會留用布拉，許晉哲説：「目前布拉還是屬於測試約，但應該還是會留用，他目前體能越來越好，也展現出良好的態度。」

對於教練賦予可能的第三洋將任務，曾文鼎表示，會依照教練安排，而他也為新球季設下目標，「團隊的話當然是要贏球，個人的部分則是要再加強與團隊的默契。」

曾文鼎表示，自己目前身體沒有太多傷病，主要是要加強體能部分，「現在身體狀況大約6、7成，雖然之前也有與幾位隊友一起打過球，但過去是短期盃賽，和這次整季的情況不同，必須要更加熟悉彼此。」

曾文鼎布拉許晉哲

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