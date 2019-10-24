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ABL／新季下月16日開打 許晉哲喊：首年就要衝冠

2019-10-24 18:13聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎，...
台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎，今年的主視覺及年度口號為「#這場我在」。記者杜建重／攝影
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上個賽季打下隊史首座SBL總冠軍，今夏台北富邦勇士隊宣布轉戰ABL，並在休季期積極補強，迎來林志傑、曾文鼎幾位「黃金世代」球員入團，洋將也找來具有NBA資歷的梅奧（O.J. Mayo），面對即將到來的新球季，主帥許晉哲喊出第一年就要衝冠的目標。

宣布轉戰ABL後，富邦除了補強戰力外，在行銷部分也努力做包裝，確定例行賽都將落腳台北和平籃球館，也與台北市政府簽訂冠名合作合約，將以「台北富邦勇士籃球隊」迎戰新球季。

富邦新球季首戰將於11月16日在主場迎戰澳門黑熊隊，今天舉行開季記者會，富邦全隊球員及教練團都出席，領隊蔡承儒也宣布今年球隊的口號，喊出「＃這場我在」，他表示為台灣籃球而戰是富邦一路走來的信念與目標，富邦會全力以赴打出感動人心比賽，號召球迷一同捍衛主場。

蔡承儒指出，年度口號中也隱含了兩個特殊含義，在「在」字中透過設計隱藏了「1」及「北」，象徵富邦第一年打ABL及與台北市政府的冠名合作，「這不只是場比賽，更是要為台灣籃球而戰，也希望藉由這個口號凝聚大家的熱情。」

主帥許晉哲也談到第一年帶隊轉戰不同聯盟的目標，直呼：「第一年就是要挑戰冠軍盃，也希望在球迷的加油下，讓大家更加團結，球員間也能產生良好的化學反應。」

許晉哲指出，ABL採取主客場制，且是國與國間的對抗，那種張力是非常不同的，「我非常期待第一場比賽就能吸引爆滿球迷進場。」今天記者會上除了之前公布的票價，還發表了周邊商品，「野獸」林志傑、林書緯等球員也充當模特兒走秀，為即將到來的新球季更添色彩。

富邦勇士許晉哲蔡承儒

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