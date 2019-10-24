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影／「#這場我在」 富邦勇士ABL首戰澳門黑熊

2019-10-24 18:12攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

ABL東南亞職業籃球聯賽將於11月16日正式揭開第十季賽事序幕，開幕戰將由台北富邦勇土籃球隊擔綱，於台北主場迎戰澳門黑熊。台北富邦勇士隊今天下午舉行開季記者會，由領隊蔡承儒率領全隊球員出席，展現團隊戰力及企圖心，蔡承儒同時也揭曉球隊全新的主視覺及年度口號「#這場我在」，為蓄勢待發的台北富邦勇士隊高呼勝利口號。

蔡承儒表示，「#這場我在」的口號，意義在於為台灣籃球而戰，也代表著富邦勇士的信念與目標，球員將全力以赴打出感動人心的賽事，而「這場我在，為台灣籃球而戰」的年度口號，也將貫穿台北富邦勇士整個賽季，希望所有球迷一起和球員共同為台灣籃球創造更美好的籃球環境。

此外，為了呈現給球迷們最精彩的賽事，台北富邦勇士隊今年特別找來曾文鼎回到台灣披上勇士戰袍，與前中華隊戰友「野獸」林志傑，兩人將共同打出亮眼的成績，呈現最精彩的賽事給球迷。

台北富邦勇土籃球隊中鋒曾文隊。記者杜建重／攝影
台北富邦勇土籃球隊中鋒曾文隊。記者杜建重／攝影
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台北富邦勇土籃球隊球員「野獸」林志傑。記者杜建重／攝影
台北富邦勇土籃球隊球員「野獸」林志傑。記者杜建重／攝影
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台北富邦勇土籃球隊領隊蔡承儒宣布今年的主視覺及年度口號「#這場我在」。記者杜建重...
台北富邦勇土籃球隊領隊蔡承儒宣布今年的主視覺及年度口號「#這場我在」。記者杜建重／攝影
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台北富邦勇土籃球隊全體球員。記者杜建重／攝影
台北富邦勇土籃球隊全體球員。記者杜建重／攝影
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台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎。...
台北富邦勇土籃球隊教練與四位主力球員林書緯(左起)、隊長蔡文誠、林志傑、曾文鼎。記者杜建重／攝影
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富邦勇士蔡承儒曾文鼎

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