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ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05聯合報 記者曾思儒／即時報導

加入ABL（東南亞職業籃球聯賽）第一個球季，台北富邦勇士隊補強動作頻頻，除簽下「野獸」林志傑和具有NBA資歷的洋將梅奧，本周也正式宣布延攬「大房東」曾文鼎加入，今天球團再宣布主場票務將於26日中午12點開賣，希望球迷踴躍進場「捍衛主場」。

富邦勇士以台北和平籃球館作為主場，主場開幕戰11月16日迎戰澳門黑熊隊，和寶島夢想家的「台灣內戰」第一場則是明年1月3日登場，例行賽共有13場主場賽事。球團今天宣布，主場票務26日中午12點在全台統一超商ibon售票系統開賣，除規劃一樓VIP特區，另設有年度季票中的「MVP席」，讓球迷可以最近距離感受球場熱度。

富邦將票務和周邊商品結合，「MVP席」包辦勇士一系列商品及專屬優惠，包含勇士隊專屬帽子、主場球衣、雙面證件帶﹑商品優惠、和主場球衣燙印服務，比照NBA規格的個人專屬座椅，甚至能讓球迷於賽季結束後直接帶回家。

富邦總共推出三種不同的年度季票，另也有單日票預售，從場邊位置到應援席、漫遊席、以及身障優惠席等，提供球迷多種選擇。

富邦勇士ABL第一個賽季主場票務26日開賣。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士ABL第一個賽季主場票務26日開賣。圖／台北富邦勇士隊提供
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富邦勇士曾文鼎林志傑
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