ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



加入ABL（東南亞職業籃球聯賽）第一個球季，台北富邦勇士隊補強動作頻頻，除簽下「野獸」林志傑和具有NBA資歷的洋將梅奧，本周也正式宣布延攬「大房東」曾文鼎加入，今天球團再宣布主場票務將於26日中午12點開賣，希望球迷踴躍進場「捍衛主場」。

富邦勇士以台北和平籃球館作為主場，主場開幕戰11月16日迎戰澳門黑熊隊，和寶島夢想家的「台灣內戰」第一場則是明年1月3日登場，例行賽共有13場主場賽事。球團今天宣布，主場票務26日中午12點在全台統一超商ibon售票系統開賣，除規劃一樓VIP特區，另設有年度季票中的「MVP席」，讓球迷可以最近距離感受球場熱度。

富邦將票務和周邊商品結合，「MVP席」包辦勇士一系列商品及專屬優惠，包含勇士隊專屬帽子、主場球衣、雙面證件帶﹑商品優惠、和主場球衣燙印服務，比照NBA規格的個人專屬座椅，甚至能讓球迷於賽季結束後直接帶回家。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！