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籃球／富邦勇士系際冠軍盃 警專行政奪隊史第2冠

2019-10-20 21:34聯合報 記者林宋以情／即時報導

臺北富邦勇士籃球隊領隊蔡承儒(後排左6)與2019富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍警專...
臺北富邦勇士籃球隊領隊蔡承儒(後排左6)與2019富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍警專行政。圖／主辦單位提供
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2019富邦人壽勇士系際冠軍盃最終決賽，20日於臺灣警察專科學校舉行，連四屆挑戰全國賽的警專行政在八強以破百成績力退聯合機械，四強戰再以些微之差擊敗輔大統資，冠軍賽面對高苑休運也無所畏懼，展現團隊價值，最後警專行政以79：74奪冠，笑納隊史第二冠。

富邦人壽勇士系際冠軍盃連續舉辦五年，本屆共有84所學校報名，爭奪全台最強系隊封號。大專體總秘書長曾慶裕表示，系隊籃球競賽經過多年推廣，討論度越來越高，感謝富邦人壽長年贊助，讓一般生有更多的舞台發揮。

2019富邦人壽勇士系際冠軍盃由地主警專行政登上龍頭寶座。圖／主辦單位提供
2019富邦人壽勇士系際冠軍盃由地主警專行政登上龍頭寶座。圖／主辦單位提供
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臺北富邦勇士籃球隊領隊蔡承儒表示，今年富邦勇士隊拿下第16季SBL總冠軍，寫下隊史首座冠軍紀錄，藉此鼓勵年輕學子把握當下，享受這場高規格比賽，勇敢和隊友做一個籃球夢。

曾拿下2016冠軍的警專行政，睽違三年重返榮耀。今日面對2017年冠軍高苑休運，上半場取得領先，決勝節高苑休運一度將比分追至5分差，但警專行政捍衛主場，終場79：74勇奪隊史第二冠，獲10萬元獎學金及特製獎座，富邦人壽與大專體總攜手加碼，邀請冠亞軍球隊一同體驗臺北富邦勇士籃球隊ABL主場賽事。

季軍戰由北科電機以78：75驚險擊退輔大統資。最佳五人為袁加樂（輔大統資）、黃呈濬（高苑休運）、鄭炳烽（北科電機）、袁翔新（警專行政）、顏子恆（警專行政），得分王袁加樂（輔大統資），冠軍賽MVP則由袁翔新（警專行政）收下，整場進帳22分，繳出13籃板與1抄截與1阻攻的成績單，表現相當亮眼。

富邦勇士蔡承儒SBL
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