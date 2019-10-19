ABL／富邦勇士再補強簽下梅奧 曾文鼎還在談

2019-10-19 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



富邦勇士隊正式宣布簽下洋將梅奧。 圖／富邦勇士隊提供 分享 facebook 新賽季將轉戰ＡＢＬ的台北富邦勇士團隊戰力再補強，宣布簽下上賽季效力達欣隊的洋將梅奧，總教練許晉哲指出，在主力控球後衛林書緯因為膝傷還不確定是否能趕上開季的情況下，決定找來梅奧填補空缺，並期望他能在開季前找回最佳體態。

富邦勇士今年補強不遺餘力，先網羅「野獸」林志傑，昨又宣布與國內有高人氣的梅奧簽約，加上隨隊多時的賈西亞，新賽季已敲定兩名洋將人選。

許晉哲在昨天出席富邦人壽勇士系際冠軍盃晚宴時指出，林書緯在日前與南韓球隊的練習賽中膝蓋韌帶二級撕裂傷，至少要休養六周，在控球後衛僅剩下洪志善與賴廷恩的情況下，才決定轉找梅奧救火，「找回最佳體態是他目前最大課題。」至於日前傳出「大房東」曾文鼎也隨隊練球，許晉哲則強調球團仍未與他達成簽約協議。

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系際冠軍盃今年邁入第五年，八強總決賽將在今、明兩天於台灣警察專科學校體育館開打，過去在ＨＢＬ賽場也未獲得太多目光的林志傑，也鼓勵參賽素人球員勇於挑戰。