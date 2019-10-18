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ABL／曾文鼎隨富邦練球 林志傑：盼一起傳承

2019-10-18 20:47聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

林志傑首次以台北富邦勇士球員身份參加「富邦人壽勇士系際冠軍盃」晚宴。記者劉肇育／...
林志傑首次以台北富邦勇士球員身份參加「富邦人壽勇士系際冠軍盃」晚宴。記者劉肇育／攝影
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「大房東」曾文鼎在近日傳出與台北富邦勇士隊一同練球後，雖然雙方間仍未達成簽約協議，不過「野獸」林志傑在今天出席「富邦人壽勇士系際冠軍盃」晚宴時指出，希望兩人除了在中華隊外還有當隊友的機會，並一同將經驗傳承下去。

在林志傑、楊敬敏等旅外球員都陸續確定新東家後，曾文鼎近來也跟隨富邦勇士練球，不過總教練許晉哲今天指出，雖然以過去高中教練的身分希望曾文鼎能夠盡快加盟，但球團確實還未與他達成加盟協議，「畢竟他回台灣後就看這張合約了，未來也不太可能再轉隊，所以可以了解他會希望拿到一張更有保障的合約，而目前他與球團間確實還沒有達到這個平衡。」

至於林志傑則表示，雖然過去與曾文鼎有在中華隊合作的經驗，但卻不曾在同個聯賽中為同一支球隊效力過，如果有這樣的機會肯定會對球隊有幫助，「畢竟鼎哥也是很有經驗的球員，如果能夠一起傳承，大家一起努力，肯定會很不錯。」

今夏披上富邦勇士戰袍的林志傑，今天第一次隨隊參與「富邦人壽勇士系際冠軍盃」晚宴，過去在HBL賽場並未被太多人看到的他，也在席間與這次打進八強的球員分享個人經驗，「這個比賽很有意義，參加的幾乎都是非科班的素人，有這個舞台對他們來說真的很不錯，跟他們也聊得很開心。」

「富邦人壽勇士系際冠軍盃」今年邁入第五年，且連續兩年報名額滿84所學校，今年比賽熱度更擴及東部學校，八強全國總決賽將在明、後兩天於台灣警察專科學校體育館開打，除了要爭奪高額獎金，富邦人壽與大專體總也將加碼送冠、亞軍球隊觀賞富邦勇士的ABL賽事。

富邦勇士曾文鼎林志傑
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