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ABL／林書緯膝傷來台救火 許晉哲：梅奧需找回體態

2019-10-18 19:13聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

林書緯(中)傳出受傷。 報系資料照
林書緯(中)傳出受傷。 報系資料照
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新賽季將轉戰ABL的台北富邦勇士隊，在今天宣布簽下上季效力SBL達欣工程隊的梅奧（O.J. Mayo），而梅奧也已經在昨天抵台並在今天早上加入練球，富邦勇士總教練許晉哲指出，在林書緯膝傷至少要休養六周、不確定是否趕上開季的情況下，球團才決定找來梅奧頂替控球後衛的位置。

梅奧上賽季來台加入SBL達欣掀起一波高人氣旋風，季後他則是轉戰中國大陸NBL湖南永勝隊，不過在今天富邦勇士也宣布簽下梅奧， 將他再一次帶回台灣籃壇。

許晉哲在今天出席「富邦人壽勇士系際冠軍盃」晚宴時指出，梅奧在昨天抵台後今天上午也已經加入練球，不過體態明顯不如在湖南永勝時，「找回最佳『體態』是他目前最大的課題，因為在湖南時他是在最佳狀態，但現在似乎又回到達欣時期。」

對於球隊決定找來梅奧，成為賈西亞後第二位定下的洋將人選，許晉哲解釋，因為日前林書緯在與南韓隊伍的比賽中發生膝蓋韌帶二級撕裂傷的狀況，預計將休養至少六周，能否趕上開季仍是未知數，「其實我們原本是想找三號（小前鋒），也一直有跟夏普（Walter Sharpe）和米歇爾（Tony Mitchell）保持聯絡，但在書緯受傷後我們就改變策略，決定轉找一號控球。」

許晉哲透露，在決定轉找控球洋將後，經紀人也一度提出曾效力過湖人隊的布朗（Jabari Brown），但雙方因為時程無法配合而作罷，「布朗我在CBA時看過他，覺得他很不錯，但他的時間沒辦法配合，經紀人就提到梅奧願意回來，所以就決定與他簽約。」

對於球隊的第三位洋將人選，許晉哲則指出目前仍隨隊的布拉（Sim Bhullar）是否留隊仍未確定，「這幾天我們跟台銀隊打練習賽，布拉的狀況還是沒有很好，甚至比不上台銀的米歇爾（Charles Mitchell），所以還要再多觀察一下。」

富邦勇士許晉哲達欣
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