排球／企排15年下周開打 4美女洋將參戰引話題
2019-10-18 16:53
聯合報 記者劉肇育
／即時報導
企業甲級男女排球聯賽今年邁入十五周年，首場賽事將在26日於新竹縣立體育館開打，今年共計有男女各五支球隊參賽，其中更有史上最多的五名洋將（男子一名、女子四名）將加入戰局，其中將挑戰女子組例行賽八連霸、挑戰賽四連霸的台電女排隊長張秝芸就直言，今年將會面臨各隊更嚴苛的考驗。
新賽季的企排聯賽打出「Play As One」的主題，希望除了球員在場上上演精采對戰外，也能邀請球迷一同享受精采又歡樂的賽事氛圍，而本賽季男女子組參賽十隊中共有三支新面孔，包括男子組以中原大學為班底的桃園台灣產險隊，以及女子組以北市大女排為班底的台北鯨華和U18球員組成的愛山林隊。
其中台電男女排在上賽季分別完成男子組例行賽、挑戰賽五連霸，女子組例行賽七連霸、挑戰賽三連霸後，新賽季將面對衛冕考驗，其中台電女排今年在加入了上季得分后陳姿雅後，隊長張秝芸在今天的記者會上就霸氣直言，挑戰連霸將是無庸置疑的目標，「姿雅的加入讓我們在進攻火力上有一定程度的提升，加上過去我們就曾在國家隊合作過，磨合上應該不會有太大問題。」
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不過今年女子組賽場將有四名女洋將登場，包括效力中國人纖的克羅埃西亞大砲馬蒂亞（Matea Magdic），效力台北鯨華的加拿大奧格威（Colleen Ogilvie）以及一同加入極速超跑的塞爾維亞杜妲（Dubravka Vukoja）、娜塔莎（Natasa Cikiriz），讓張秝芸直言對台電是一大挑戰，「像是極速超跑的主攻手娜塔莎防守範圍很廣，中國人纖的馬蒂亞也很有進攻威脅性，對我們說都是必須要面對的挑戰。」
而男子組賽場也有來自日本一級球隊名古屋狼犬的渡邊侑磨加入conti，曾在2017年代表日本來台參加台北世大運的他，在今天的記者會上還小秀了一段中文向球迷問好，談到來台打球時他說：「我很榮幸以日本人身分，成為一名台灣選手，希望大家能一起為Conti加油。兩年前來台灣的時候，就覺得台灣人很親切，當時就希望如果有機會能來台灣比賽就好。」
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