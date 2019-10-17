ABL／富邦勇士進駐和平館 與台北市府合作冠名
2019-10-17 15:17
聯合報 記者劉肇育
／即時報導
富邦勇士籃球隊今天宣布與台北市政府簽訂冠名合作合約，新球季將以全新隊名「台北富邦勇士籃球隊」，英文隊名「Taipei Fubon Braves Basketball Team」征戰11月即將開打的東南亞職業籃球聯賽（ABL）。
富邦勇士在今年宣布轉戰ABL，並大手筆挖角「野獸」林志傑，將以全新氣象迎戰迎接新戰場，而日前富邦勇士也確定主場將訂在台北市和平籃球館，作為台北市的專屬籃球隊，球隊將結合台北元素推出全新的圖騰與球衣，期盼帶動大台北籃球觀賽風氣，同時以籃球行銷台北。
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富邦育樂總經理暨台北富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，運動屬地主義及城市球隊在國內外都蔚為風潮，很榮幸能獲得台北市政府的支持展開冠名合作，未來「台北富邦勇士」將以台北的名稱與精神征戰國際，以籃球為台北寫下歷史新頁，邁向新聯盟的全新階段。另一方面，也將跟著ABL賽事的腳步前進亞洲各地，以籃球行銷台北，締造城市運動行銷的新里程碑。
富邦勇士也推出精心設計的台北冠名圖騰及球衣，冠名圖騰以「TAIPEI」字樣結合勇士圖像，呈現台北富邦勇士精神，針對此次冠名合作，勇士隊也將在近期推出特別版球衣。富邦勇士新賽季ABL首戰將在11月16日於和平籃球館開打，預計在下周舉辦開季記者會，屆時將公布新賽季球衣的設計理念、行銷規劃及售票資訊。
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