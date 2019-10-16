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ABL／能攻善守訓練狂 夢想家補進洋將「杰倫」

2019-10-16 19:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

ABL寶島夢想家找來新洋將杰倫楊進行測試。圖／寶島夢想家提供
ABL寶島夢想家找來新洋將杰倫楊進行測試。圖／寶島夢想家提供
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ABL寶島夢想家在今年觀護盃測試雙洋將羅素（Cullen Russo）與布巴羅（Domagoj Bubalo），最終以不符球隊需求釋出後，近日啟動備案找來上賽季曾效力新加坡騰飛之獅的杰倫楊（Jerran Young）頂替，能攻善守的他接下來也將在10月底的馬來西亞籃球國際邀請賽中接受測試。

夢想家今年季後在本土陣容上大手筆補強，不僅找來雙國手楊敬敏與張宗憲，還簽下中鋒王柏智與搖擺人紀松佑等年輕球員，本土戰力不減反增，不過在新賽季暫定只使用「雙洋將」的情況下，夢想家的外援仍未找到合適人選。

夢想家日前在花蓮舉行的觀護盃中找來測試的羅素與布巴羅，在個人能力與對抗度都不如其他球隊洋將的情況下，最終因戰力不符需求離隊，不過夢想家隨即找來杰倫楊近行測試，他上賽季代表新加坡騰飛之獅出賽，繳出場均19分7.1籃板3.8助攻與2.4抄截全能數據，也幫助球隊闖進總冠軍賽。 

夢想家球團指出，杰倫楊擁有出色的進攻能力，體能勁爆經常能在比賽中上演瘋狂爆扣，但球團不僅看中他的防守與進攻的能力，據經紀人透露他還是訓練狂，訓練上的要求及專注都是相當敬業，且總教練朱利爾斯從開訓以來一直強調防守觀念，杰倫楊的防守能力會是球隊所需要的。

夢想家雖然在觀護盃失利但球團將此視為寶貴經驗，加緊腳步修正並找來適合的外援，在新賽季前磨合調整，目前正積極備戰月底的馬來西亞籃球國際邀請賽，近期也將公佈第二名外援人選。

羅素張宗憲
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