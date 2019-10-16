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CBA／劉錚成「籤王」 唯一體測台將

2019-10-16 15:24聯合報 記者曾思儒／即時報導

我國好手劉錚。 聯合報系資料照
我國好手劉錚。 聯合報系資料照
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中國大陸CBA新賽季下月開戰，中國籃球聯會昨天舉行CBA體能測試抽籤儀式，今天正式公告名單，我國好手劉錚「幸運」中籤，成為唯一要代表受測的台將。

根據CBA規定，每支隊伍要從年度最終報名選手中抽2人接受體測，只有少數球員可因特殊規定不用參加抽籤或免測；CBA今年共有20支隊伍，經過昨天抽籤儀式，各隊代表都出爐，效力浙江廣廈猛獅的劉錚成為台將「籤王」，和隊友吳驍成為廣廈的體測代表。

CBA今年體測日期是24日到26日，地點是北京首鋼籃球中心。

根據過去CBA規則，每支球隊的全體本土球員都要接受體測，兩年前改成一隊抽2人代表，內容包括折返跑、深蹲、握推、上籃等項目，2016年「西進」的劉錚在菜鳥球季就接受過體測。

今年共有劉錚、吳永盛、周儀翔、林韋翰、楊盛硯、胡瓏貿和陳盈駿等7名台將在CBA努力，其中林韋翰、吳永盛和楊盛硯都是今年選秀會受到青睞的CBA新血，效力北京首鋼的周儀翔則和「哈佛小子」林書豪成為隊友，為新賽季增加不少話題。

劉錚吳永盛
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