SBL／璞園將找艾德回鍋 台銀棄選盼獲雙洋將信任

2019-10-15 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



璞園計找來上季台啤洋將艾德。 資料照(中華籃協提供) 分享 facebook 首屆SBL洋將選秀會今天在僅有兩人獲選的情況下落幕，其中包括台銀、裕隆、璞園皆棄選，其中台銀在今年觀護盃期間找來的米歇爾（Charles Mitchell）、瓊斯（Matt Jones）因與球隊磨合狀況佳，讓台銀決定放棄狀元籤選秀機會，至於璞園除了繼續等待戴維斯恢復狀況外，也確定將找回上季效力台啤的艾德（Seskus Edvinas）回鍋助拳。

今天登場的SBL洋將選秀會，最終僅有九太科技在首輪第二順位選進塞申斯（Franklin Session），以及台啤在首輪第五順位選進巴克利（Kentrell Barkley），台銀、裕隆、璞園皆選擇棄選。

其中裕隆原定在首輪選進塞申斯，不過最終卻遭到九太攔胡後決定棄選，不過教練李啟億透露補進控球後衛仍是他們在洋將選擇上的第一目標，「這次只有一天半的時間觀察，時間上真的有點短，在今天測試賽中也沒有看到想要的東西，幾名大洋將可能也都不到能應付塞瑟夫（Igor Zaytsev）的能力。」

璞園雖然未在選秀會上挑進任何人選，但總教練麥班達透露，球隊除了將繼續等待戴維斯調整狀態外，小洋將也預計找回過去曾接受璞園測試、上季效力台啤的艾德回鍋，「另外，我們跟這次落選的洋將也會保持聯絡，我覺得有幾個大的（洋將）是有機會的。」

台銀則可能成為最早敲定雙洋將人選的球隊，他們今年觀護盃期間找來的米歇爾與瓊斯都獲得好評，這段時間與球隊的磨合也獲得教練陳國維的高度讚賞，直呼兩人擁有他過去十多年來不曾見過的超高配合度，這也讓他們決定放棄選秀機會，希望與雙洋將建立「互信」關係。

「本土所有的課表、作息他們都沒有在回嘴，完全都照著球隊規定在走，在台銀這10幾年來我第一次看到這種洋將。」陳國維在談到米歇爾與瓊斯時說：「瓊斯他假日不是跟教會的朋友去爬山就是在看書，甚至陳昱瑞約他每天練投，他也每天都到。」