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SBL／洋將選秀兩人中選 九太相中塞申斯補控球

2019-10-15 15:59聯合報 記者劉肇育／即時報導

首屆SBL洋將選秀會僅有九太與台啤各選進一名球員。記者劉肇育／攝影
首屆SBL洋將選秀會僅有九太與台啤各選進一名球員。記者劉肇育／攝影
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首屆SBL洋將選秀會在歷經一天半的測試後於今天下午登場，在17名洋將參選下最終僅有九太科技與台啤分別在首輪選進塞申斯（Franklin Session）與巴克利（Kentrell Barkley），以兩人獲選宣告落幕。

今年洋將選秀會共有17人參選，過去一天半也在國家隊教練帕克（Charlie Parker）主導下進行體能測試與測試賽，其中代表白隊出賽的Drew Laegue MVP塞申斯表現最為亮眼，拿下27分7助攻5籃板4抄截，黑隊則以中鋒奧喬（Michael Ojo）的25分表現最佳。

在今天下午的選秀會上，選秀順位由上賽季戰績墊底的台銀率先選擇，不過他們在首輪就選擇放棄，至於第二順位的九太科技則是選進這次最受關注的塞申斯，第三順位裕隆選擇放棄，第四順位璞園選擇放棄，最後登場的台啤則是選擇巴克利，而第二輪九太與台啤也都選擇放棄，宣告這次選秀會以兩人獲選落幕。

對於成為首屆SBL洋將選秀會狀元塞申斯說：「我是個渴望勝利的球員，非常希望自己能夠打出求勝意志，展現自己的競爭力。」

曾在2018年發展聯盟選秀會首輪第17順位中選的巴克利則說：「第一次來到台灣，但感覺還蠻不錯的，雖然還不太了這個聯盟，但我想要用球技讓大家認識我，知道我能夠做很多事情。」

對於首屆SBL洋將選秀會成功舉行，籃協秘書長李一中說：「SBL歷經風風雨雨，但真金不怕火練，SBL仍是台灣最高等級賽事，為台灣孕育出很多好手，包括中華男籃有百分之六十以上的國手都來自SBL，這個舞台我們需要珍惜並讓他繼續茁壯。」

選秀SBL台啤
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