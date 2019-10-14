SBL／首屆洋將選秀 3人有NBA資歷

2019-10-14 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



第一屆SBL外籍球員測試暨選秀會將在明天下午登場。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

第一屆SBL外籍球員測試暨選秀會將在明天下午登場，今天先進行首日球員測試會，共有17名球員前來測試待選，其中只有三人具有NBA資歷，SBL各隊也都派員親自到場觀看，希望能從中了解球員狀況，為選秀會做準備。

第17屆SBL將在12月14日在台北和平籃球館開打，今年依舊維持雙洋將制度，身高上限為400公分、月薪總和必須在兩萬美元以內。首日測試會上午先進行基本的體測，並檢測球員四分之三場衝刺、橫向折返與禁區四點移動的速度，下午及今天早上進行對抗賽，觀察球員比賽能力。

SBL五支球隊都有派員前來觀看測試會，不過台銀、九太隊已有洋將人選，選秀會上出手機會恐不高，至於上季例行賽龍頭的台啤隊預計會留下塞瑟夫，璞園隊的戴維斯若身體無虞，也可能重返球隊。

裕隆隊執行教練李啟億及台啤總教練周俊三都表示，球隊應會以鎖定小洋將為主；璞園總教練麥班達則認為，昨天看下來的確有幾個人可選，但最終結果還是要回去再與教練團討論，他指出，希望找來的球員是以團隊為主，而不是看中個人能力。

而這次的測試會由中華男籃隊主帥帕克擔任總教練，他認為其中有五位球員較讓人有印象，但對於是否能成為中華隊歸化人選，帕克坦言還必須要再尋找，「這批球員打SBL可以，但是要打國家隊還需要更好的。」但他也對首次舉辦測試會給予正面肯定，希望接下來能走訪各國盡快找到合適的人選。